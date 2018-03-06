İşte Galatasarayın yeni sezondaki ilk transferi

Cimbom, Alanyaspor'un 10 numarasını sezon sonunda kadrosuna katmak için operasyon başlattı! Aslan, Sinan Gümüş'ü takasta kullanarak transferi bitirmeyi planlıyor.

Yeni sezon için Galatasaray'da transfer çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında çok istediği ama alamadığı Emre Akbaba listenin ilk sırasında. Sarı Kırmızılılar Alanyaspor'un 10 numarasını sezon sonunda Galatasaraylı yapmak için şimdiden faaliyetlerde bulunuyor. Akdeniz ekibi ile temas kuran yöneticiler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Emre'yi öncelikle bonservis ödemeden bitirmek istiyor. Galatasaray bunun için Sinan Gümüş'ü takasta kullanmayı planlıyor. Ligde düşmeme mücadelesi veren Alanya'nın pozisyonunun belli olmasından sonra transfer girişimleri hızlanacak.