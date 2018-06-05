İşte Galatasarayın yeni beyni

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da yönetim teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Stoke City’nin ‘Galli Pirlo ’ lakaplı yıldızı Joe Allen ile yakından ilgileniyor. G.Saray, tecrübeli futbolcu ile birkaç gün içinde pazarlığa başlayacak.

ÖNCE ŞARTLARI ÖĞRENİLECEK

Cimbom'un önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını değerlendireceği bildirildi. G.Saray, N'Diaye'nin takımdan ayrılması sonrası o bölgeye iyi bir isim bakıyor.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Orta sahanın ortasında görev alan Joe Allen tam bir beyin görevi görüyor. Çalışkanlığı ve top tekniğiyle İngilizlerin 'Galli Pirlo' diye çağırdığı Allen'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Joe Allen, geride kalan sezonda Stoke City ile 36 lig maçında görev aldı. Galli futbolcu bu maçlarda 2 gol atarken 6 da asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Galler Milli Takımı'nda ise 42 karşılaşmada 2 gol attı.

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