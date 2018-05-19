İşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek.
Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek. İşte muhtemel rakipler, tüm detaylar...
UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.
Kura çekimi 30 Ağustos’ta
Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maçlar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.
1.TORBA
R.Madrid/Liverpool
A.Madrid/Marsilya
Barcelona
B.Münih
M.City
Juventus
PSG
L.Moskova
2.TORBA
A.Madrid
R.Madrid
B.Dortmund
Porto
M.United
S.Donetsk
Napoli
Basel
3.TORBA
Tottenham
Liverpool
Roma
Lazio
Monaco
Schalke 04
Salzburg
CSKA Moskova
4.TORBA
GALATASARAY
PSV
Valencia
Celtic
C.Brugge
Hoffenheim
L.Razgrad
(Elemelerden gelecek)
Not: Kesin liste kupanın eleme maçları bittikten, yanında () bulunan takımların yeri Ş.Ligi ve A.Ligi finallerinin ardından netlik kazanacak. Yanında (*) bulunan takımların ligleri ise henüz tamamlanmadı.
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