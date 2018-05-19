İşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek.

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek. İşte muhtemel rakipler, tüm detaylar...

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.

Kura çekimi 30 Ağustos’ta

Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maçlar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.

1.TORBA

R.Madrid/Liverpool

A.Madrid/Marsilya

Barcelona

B.Münih

M.City

Juventus

PSG

L.Moskova

2.TORBA

A.Madrid

R.Madrid

B.Dortmund

Porto

M.United

S.Donetsk

Napoli

Basel

3.TORBA

Tottenham

Liverpool

Roma

Lazio

Monaco

Schalke 04

Salzburg

CSKA Moskova

4.TORBA​

GALATASARAY

PSV

Valencia

Celtic

C.Brugge

Hoffenheim

L.Razgrad

(Elemelerden gelecek)

Not: Kesin liste kupanın eleme maçları bittikten, yanında () bulunan takımların yeri Ş.Ligi ve A.Ligi finallerinin ardından netlik kazanacak. Yanında (*) bulunan takımların ligleri ise henüz tamamlanmadı.