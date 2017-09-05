İşte Galatasarayın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.

Galatasaray’da Sinan Gümüş’ün mantalite olarak takıma dönebilmesi için terapi seansları başladı.

Geçen sezon sonunda iyi maçlar çıkaran ama attığı gollerden sonra sevinmeyip, her fırsatta ayrılmak istediğini dile getiren genç futbolcu için düğmeye basıldı. Avrupa’ya transferi olmayan Sinan’ı takıma kazandırmak için çalışan teknik direktör Igor Tudor ve futbol direktörü Cenk Ergün bu konuda çalışmalara başladı.

İki isim de Sinan’la özel toplantılar yaparak kendisinden beklentilerini aktardı. Sinan’a kendisini takıma vermesini isteyen Tudor ve Ergün, şu nasihatlerde bulundu: “Bu takımın bir parçasısın. Avrupa’ya gitme hayallerin vardı ama gerçekleştiremedin. Galatasaray da büyük bir Avrupa kulübü. Gideceğin kulüplerin hiçbiri Galatasaray seviyesinde değildi. Buranın kıymetini bir ve yeni bir sayfa aç. Galatasaray’da oynayıp başarılı olursan hayallerini gerçekleştirebilirsin. Bu takımda, kaliteli oyuncular, profesyonellikleri ile örnek olabilecek birçok isim var. Bunu değerlendirip kendini geliştir.”

Sinan’ın da tam konsantrasyon ile çalışmalarına devam edeceği sözünü verdi.

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