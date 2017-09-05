İşte Galatasarayın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Tomas Hubocan bombası

Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de barış harekatı

Fenerbahçe'de barış harekatı

Avrupa’dan elenip, sezona da kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de yönetim, Ülker Stadı’ndaki Başakşehir karşılaşması öncesi düğmeye bastı. Seyirciyi tribüne çekmek isteyen Kanarya, bu mücadelede 40 bini bulmak istiyor.
Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.

İşte Galatasarayın 3. forveti

Galatasaray’da Sinan Gümüş’ün mantalite olarak takıma dönebilmesi için terapi seansları başladı.

Geçen sezon sonunda iyi maçlar çıkaran ama attığı gollerden sonra sevinmeyip, her fırsatta ayrılmak istediğini dile getiren genç futbolcu için düğmeye basıldı. Avrupa’ya transferi olmayan Sinan’ı takıma kazandırmak için çalışan teknik direktör Igor Tudor ve futbol direktörü Cenk Ergün bu konuda çalışmalara başladı.

İki isim de Sinan’la özel toplantılar yaparak kendisinden beklentilerini aktardı. Sinan’a kendisini takıma vermesini isteyen Tudor ve Ergün, şu nasihatlerde bulundu: “Bu takımın bir parçasısın. Avrupa’ya gitme hayallerin vardı ama gerçekleştiremedin. Galatasaray da büyük bir Avrupa kulübü. Gideceğin kulüplerin hiçbiri Galatasaray seviyesinde değildi. Buranın kıymetini bir ve yeni bir sayfa aç. Galatasaray’da oynayıp başarılı olursan hayallerini gerçekleştirebilirsin. Bu takımda, kaliteli oyuncular, profesyonellikleri ile örnek olabilecek birçok isim var. Bunu değerlendirip kendini geliştir.”

Sinan’ın da tam konsantrasyon ile çalışmalarına devam edeceği sözünü verdi.

Biri en geç cuma günü açıklanabilir!

Biri en geç cuma günü açıklanabilir!

Ocak ayında imzayı atacak!

Ocak ayında imzayı atacak!

Igor Tudor'dan olay karar!

Igor Tudor'dan olay karar!


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Biri en geç cuma günü açıklanabilir!

Biri en geç cuma günü açıklanabilir!

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Chelsea’nin sol bekleri Baba Rahman ve Kenedy için İngiltere’ye gidecek. Hedef, iki oyuncudan birini cuma gününe kadar açıklamak.
Ocak ayında imzayı atacak!

Ocak ayında imzayı atacak!

Her konuda anlaşılmasına rağmen Juventus izin vermediği için Galatasaray’a gelemeyen Asamoah, devre arasında Sarı- Kırmızılı kulüp ile ön protokol imzalayacak.
Igor Tudordan olay karar!

Igor Tudor'dan olay karar!

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Kwadwo Asamoah transferinin son dakikada gerçekleşmemesinin ardından yeni bir karar aldı.
Galatasaray itirafı: Evet, teklif aldım

Galatasaray itirafı: "Evet, teklif aldım"

Antalyaspor’un Roma'dan transfer ettiği William Vainqueur, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Fransız futbolcu, “Galatasaray’dan teklif aldım ama tercihim Antalyaspor oldu” dedi.
İşte Galatasarayın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Asamoah transferinde sıcak saatler!

Asamoah transferinde sıcak saatler!

Galatasaray sol bek transferini kısa sürede sonuçlandırmak için Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah'ın üzerinde ısrarla duruyor. Oyuncu ile anlaşan sarı kırmızılılar, Torino ekibine yapacağı teklifi yükseltti.
Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.
Denayer için yeni girişim

Denayer için yeni girişim

Stopere takviye yapmakta kararlı olan Cim Bom, daha önce kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer’ı, bir kez daha Manchester City’den kiralamak istiyor.
Galatasaraya bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Galatasaray'a bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah’ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor.
Hocasından Arda Turan açıklaması geldi: Ayrılabilir

Hocasından Arda Turan açıklaması geldi: "Ayrılabilir"

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, takımdan ayrılmaları gündemde olan Arda Turan, Douglas Perreira dos Santos ve Thomas Vermaelen’le ilgili soruya "Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz." yanıtını verdi.
Bafetimbi Gomise büyük destek

Bafetimbi Gomis'e büyük destek

Galatasaray futbolcusu Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda büyük sürprizler hazırlandı....
Yasin Öztekinde son dakika! Ayrılıyor mu?

Yasin Öztekin'de son dakika! Ayrılıyor mu?

Yasin Öztekin, kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine sert çıktı, “Galatasaray’dan ayrılmıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Bu...
Lucescu Galatasaray idmanında

Lucescu Galatasaray idmanında

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla...
Selçuk İnanda flaş gelişme

Selçuk İnan'da flaş gelişme

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı....
TT Arenada Tudora büyük tepki

TT Arena'da Tudor'a büyük tepki

Galatasaray taraftarı Kayserispor maçı öncesi yapılan anonsta Igor Tudor'un ismini duyunca ıslıkladı....
Galatasarayda bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Martin Linnes’in, ligin başlamasına kısa süre kala formdan düşmesi, Norveçli futbolcunun kaderini değiştirdi....