İşte Fenerbahçenin yeni stoperi

Adı Fenerbahçe'yle birlikte anılan Milan'lı stoper Gustavo Gomez, resmi Twitter hesabında Fenerbahçe'yi takibe aldı. Oyuncunun bu hareketi, "transfer mutlu sona ulaştı" şeklinde yorumlandı.

Kjaer'in ayrılışı sonrası savunmanın göbeğinde ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe stoperine kavuşmak üzere. Sarı Lacivertlilerin, Milan'da forma giyen Gustavo Gomez'le bir süredir görüşme halinde olduğu biliniyordu. Kulüpten transfere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın, Paraguaylı futbolcunun son hamlesi, transferin mutlu sona ulaştığı şeklinde yorumlandı. 24 yaşındaki stoper, resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.

Geçtiğimiz yıl Arjantin'in Lanus takımından 8,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Gomez, Kırmızı Siyahlı formayla 19 resmi karşılaşmada görev aldı.