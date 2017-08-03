İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.
Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Arsenal’in İspanyol santrforu Lucas Perez ’i renklerine bağladı.

İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman'a forvet müjdesi verdi... Tecrübeli teknik adamın uzun süredir gündemde tuttuğu santrfor transferini mali sıkıntılar nedeniyle gerçekleştiremeyen sarı-lacivertli yönetim, Simon Kjaer'in 12 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya satışı sonrası rahat nefes aldı. Danimarkalı savunmacının ayrılığı kesinleşince düğmeye basan yönetim, Aykut Kocaman'ın forvet transferi listesinde ilk sıraya yazdığı Lucas Perez ve kulübü Arsenal ile dün gece anlaşmaya vardı.

2018 DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in gözüne giremediği için ayrılık kararı alan İspanyol forvet, Fenerbahçe'nin uzun süredir süren ilgisine karşın ülkesi İspanya'ya dönmek istediğini belirterek, hedefinin Sevilla ya da Deportivo forması giymek olduğunu dile getirmişti. Beklediği teklifi alamayan Perez, düzenli forma giyerek, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediği için bir yıl kiralık olarak Fenerbahçe'de top koşturmayı kabul etti. 28 yaşındaki golcü, geçen sezon Arsenal adına 11 lig karşılaşmasında şans bulurken, sadece bir gol atabildi.

Perez, Deportivo forması altında yıldızlaşmış ve geçen yaz 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olmuştu.

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması:

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

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Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı


 

Sabah

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Lucas Limadan Fenerbahçe açıklaması: Alex de Souza bana...

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

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Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

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İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Anlaşma tamam

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Fenerbahçe Kadıköyde turladı

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Biri imzayı atacak

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