İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Kanarya, Sporting Lizbon'la kontratını fesheden Hollandalı forveti kadrosuna katmak istiyor. 1.95'lik santrforla prensipte anlaşan F.Bahçe, FIFA'nın vereceği karara odaklandı.
Taraftarların saldırısına uğraması nedeniyle Sporting Lizbon'la kontratını fesheden Bas Dost için Fenerbahçe beklemeye geçti.
San-lacivertliler, FIFA'nm, serbest futbolcu statüsüne rağmen Portekiz kulübü adına belirleyeceği rakamı bekliyor. Sportif Direktör Damien Comolli, görüştüğü HollandalI yıldızdan "Gelirim" yanıtını aldı.
Kanarya, FIFA'nın uygun bir rakam belirlemesi halinde Bas Dost'u kadroya katacak. Bu nedenle Fener'de tüm dikkatler FIFA'nın vereceği karara çevrildi.
Sporting Lizbon formasıyla ligde 30 karşılaşmaya çıkan 1.95 boyundaki santrfor, 27 kez ağlan sarsıp 4 de asist yaparak 31 gole direkt katkıda bulundu.
Sözcü
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