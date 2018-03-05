İşte Fatih Terimin yeni yıldızı

Yeni sistemde kanat oyuncularını forvet hattına daha yakın kullanan Fatih Terim, Rodrigues ile özel ilgilendi. Oyuncusuna sık sık moral veren deneyimli teknik adam, son 8 haftada 5 gol, 5 asistlik başarı yakaladı.

Galatasaray'da galibiyet sonrasında öne çıkan üç isim vardı: Bafetimbi Gomis, Sofianne Feghouli ve Garry Rodrigues.

Gomis maçı 4 golle tamamlarken Feghouli ise 3 asist ile maçı tamamladı. Garry Rodrigues ise başarılı performansını 1 asist ile süsledi. Ancak en çok öne çıkan detay ise bu oyuncuların Fatih Terim’in gelmesinin ardından ortaya koyduğu etkili performans oldu.

Fatih Terim, takıma devre arasında yeni sistemi öğretirken en çok kanatları kullanacaklarını da defalarca gösterdi. İşte bu süreçte Feghouli ve Rodrigues’e büyük iş düşüyordu. Terim iki oyuncu ile sık sık konuşurken özellikle Rodrigues’in performansındaki artış herkesi de sevindirdi.

Bu sezon ligde 6 gol atıp 8 kez de asist yaparak 14 gole doğrudan katkı yapan Rodrigues, Terim döneminde en büyük katkıyı yaptı. Son 8 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Rodrigues, yaptığı 5 asistle de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

GOMIS’E DAHA YAKIN

İşte bu istatistiklerde Terim’in de payı bir hayli fazla... Kanat oyuncularını forvet hattına daha yakın oynatan ve bu yolla Gomis’e de daha fazla asist yapmalarını sağlayan deneyimli teknik adam Rodrigues ile de sık sık konuşup isteklerini anlattı, beklentileri üzerinden oyuncuyu geliştirmeye yönelik hamleler yaptı. Güven kazanan Rodrigues’in takıma katkısı ise bu sezonun en çok öne çıkan oyuncusu olmasını sağladı.

Sampiy10