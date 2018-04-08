İşte Fatih Terimin yeni Bruması

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer ettiği Bruma ile kısa süre çalışabilen Teknik Direktör Fatih Terim, 4 yıl sonra dönüşünde Garry Rodrigues'i ayağa kaldırdı. Yıldız futbolcu şans bulduğu 10 maçta, 5 gol ve 6 asiste imza attı.

Süper Lig'de son viraja giren Galatasaray'da, şampiyonluk yolunda birçok isimden ekstra performans bekleniyor.

Özellikle Fatih Terim döneminde hücum hattındaki bazı isimlerin yıldızlaşması dikkat çekiyor.

Garry Rodrigues'i kadrosunun önemli bir parçası olarak düşünen Terim adeta yeni Bruma'sını da bulmuş durumda. 2013-14 sezonu başında Bruma'yı büyük bir umutla Galatasaray'a transfer eden tecrübeli teknik adam sürpriz ayrılığı nedeniyle Portekizli genç kanatla fazla çalışamamıştı.

Fatih Terim 4 sezon sonra geri dönüşünde ise Garry Rodrigues ile yeni bir dönem başladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 17. haftada görevi devralan Fatih Terim ile 10 maçta; 5 gol, 6 asist yaparak ciddi anlamda gelişim gösterdi.

Bruma tarzı ters ayaklı kanat oynayan, hızlı ve içeri kat etme özelliğiyle alkışları toplayan Rodrigues, takımın hem temposunu artırıyor hem de istenen hücum tarzına katkı veriyor. Feghouli ile beraber kanatları paylaşan Rodrigues, maç başına sol kanattan 4.00 pozisyon yaratma oranıyla oynuyor. Her maç en az 4 kez hücum girişimi olan ve maç başına 2 hücum şutu yapan Rodrigues, düzenli olarak da ilk 11'de yer alıyor. Terim'in ideal düzeninde artık yer edinen Yeşil Burun Adaları'nın yıldızı, değer olarak da büyüyor.

İngiltere Premier Lig kulüplerinin scoutlarının düzenli olarak izlediği yetenekli oyuncu, maddi açıdan kaynak arayan takımı için de ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Öte yandan Garry Rodrigues kariyerinin de en aktif ve üretken dönemini geçiriyor.

Newcastle'ın takibinde

Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor sonrası göreve başlayan Teknik Direktör Fatih Terim'le ciddi bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues, yaklaşık 3 aydır Newcastle United tarafından izleniyor. İngiliz kulübünün scoutları, Galatasaray'ın oynadığı hemen her maçta yıldız futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Milliyet