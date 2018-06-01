Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

İşte Fatih Terim'in ilk transferi

Muğdat Çelik'le anlaşmaya varan Galatasaray; Emre Mor, Serdar Gürler ve Emre Akbaba'yı da istiyor.

İşte Fatih Terimin ilk transferi

Şampiyon Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına çok hızlı başladı! İşte o dört bomba transfer:

Muğdat Çelik'le 3 yıllığına anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesi kadro derinliği sağlamak için kolları sıvayan G. Saray yönetimi, Fatih Terim'in isteğiyle Akhisar'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le masaya oturdu. Hem forvet hem de forvet arkası olarak görev alabilen ve süratiyle dikkati ' çeken 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkışıldı. Muğdat Çelik, Aslan'ın ilk resmi transferi olarak duyurulabilir.

Emre Mor için görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonun başında B.Dortmund'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, Almanya'dan sonra Ispanya'da da beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Celta Vigo'nun kiralık olarak göndermek istediği oyuncuyla ilgilenen G. Saray, Fatih Terim'in isteğiyle îspanyollar'la görüşmelere başladı. Kendisini A Milli Takım'a çağırarak kariyerinin önünü açan Fatih Terim'i "Baba" gibi gören ve usta hocayla çalışmak için adeta can atan Emre de G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Serdar'da Albayrak devrede

Ligde bu sezon küme düşen Osmanlıspor'un kilit oyuncularından Serdar Gürler de G.Saray'ın radarında... Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklayan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için girişimlerde bulunan Cimbom, kadro derinliği oluşturmak ve ilerleyen yıllarda daralması planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle Serdar Gürler'e kancayı atmış durumda. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar'ın bonservisi için Osmanlı yönetimini ikna konusunda Abdurrahim Albayrak devreye girdi.

Emre Akbaba haber bekliyor

Fatih Terim'in kadroda düşündüğü oyuncuların başında Emre Akbaba geliyor. Alanyaspor'un kümede kalmasında başrolü oynayan 26 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha kontratı bulunuyor. Emre Akbaba'nm nabzını yoklayan ve olumlu yanıt alan Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuyu bırakmak istemeyen Alanya'yla bonservis pazarlıklarına başladı. Emre görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Nuri Şahin her an imzayı atabilir

Nuri Şahin her an imzayı atabilir

Fenerbahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Fenerbahçe'nin kabusu Aslan oluyor


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
İşte Fatih Terimin ilk transferi

İşte Fatih Terim'in ilk transferi

Muğdat Çelik'le anlaşmaya varan Galatasaray; Emre Mor, Serdar Gürler ve Emre Akbaba'yı da istiyor.
Nuri Şahin her an imzayı atabilir

Nuri Şahin her an imzayı atabilir

Bonservisini eline alacak olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu G.Saray’dan yıllık 3 milyon eurodan 4 yıllık imza istedi. Görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, orta yolun bulunması durumunda Nuri’ye imzayı attıracak.
Fenerbahçenin kabusu Aslan oluyor

Fenerbahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Galatasarayda 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Fatih Terimden Albayraka Beşiktaşın yıldızını bitir talimatı

Fatih Terim'den Albayrak'a 'Beşiktaş'ın yıldızını bitir' talimatı

Beşiktaş ile henüz kontrat yenilemeyen Oğuzhan Özyakup için Galatasaray devreye girdi.
Fatih Terim, Arsene Wengere o gece 3 yıldızı sordu

Fatih Terim, Arsene Wenger'e o gece 3 yıldızı sordu

Bodrum'da Arsenal'in eski hocası Wenger'le yemekte buluşan Fatih Terim, ünlü teknik adama Welbeck, Campbell ve Wilshere'i sorduğu ortaya çıktı.
Menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

Menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız Yaya Toure'nin menajeri, yıldız oyuncunun Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları yanıtladı.
Baba tavsiyesi: Oğlum Galatasaraya git

Baba tavsiyesi: "Oğlum Galatasaray'a git"

Denayer’le anlaşma yapılamazsa Fatih Terim’in yerine istediği Paulo Diaz’la ilgili babası Italo Diaz’dan açıklama geldi.
Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılarda ilk transfer hedefi kanat ve orta saha...
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...