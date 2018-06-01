İşte Fatih Terimin ilk transferi

Muğdat Çelik'le anlaşmaya varan Galatasaray; Emre Mor, Serdar Gürler ve Emre Akbaba'yı da istiyor.

Şampiyon Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına çok hızlı başladı! İşte o dört bomba transfer:

Muğdat Çelik'le 3 yıllığına anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesi kadro derinliği sağlamak için kolları sıvayan G. Saray yönetimi, Fatih Terim'in isteğiyle Akhisar'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le masaya oturdu. Hem forvet hem de forvet arkası olarak görev alabilen ve süratiyle dikkati ' çeken 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkışıldı. Muğdat Çelik, Aslan'ın ilk resmi transferi olarak duyurulabilir.

Emre Mor için görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonun başında B.Dortmund'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, Almanya'dan sonra Ispanya'da da beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Celta Vigo'nun kiralık olarak göndermek istediği oyuncuyla ilgilenen G. Saray, Fatih Terim'in isteğiyle îspanyollar'la görüşmelere başladı. Kendisini A Milli Takım'a çağırarak kariyerinin önünü açan Fatih Terim'i "Baba" gibi gören ve usta hocayla çalışmak için adeta can atan Emre de G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Serdar'da Albayrak devrede

Ligde bu sezon küme düşen Osmanlıspor'un kilit oyuncularından Serdar Gürler de G.Saray'ın radarında... Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklayan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için girişimlerde bulunan Cimbom, kadro derinliği oluşturmak ve ilerleyen yıllarda daralması planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle Serdar Gürler'e kancayı atmış durumda. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar'ın bonservisi için Osmanlı yönetimini ikna konusunda Abdurrahim Albayrak devreye girdi.

Emre Akbaba haber bekliyor

Fatih Terim'in kadroda düşündüğü oyuncuların başında Emre Akbaba geliyor. Alanyaspor'un kümede kalmasında başrolü oynayan 26 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha kontratı bulunuyor. Emre Akbaba'nm nabzını yoklayan ve olumlu yanıt alan Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuyu bırakmak istemeyen Alanya'yla bonservis pazarlıklarına başladı. Emre görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Haberturk