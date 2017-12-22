İşte Fatih Terimin ilk transferi

Fatih Terim'in gelişinin ardından Sarı-Kırmızılılar, transferde de gaza basıyor.

Terim'in gözdesi Galatasaray'da transfer listesinin en üst sırasına çıktı. Milan'ın formasını giyen ancak mutsuz olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iddia edildi. Hocasıyla bir türlü yıldızı barışmayan gurbetçi futbolcu, Terim faktörüyle Sarı-Kırmızılı formaya yakın.

Öte yandan Fransız basını da sürpiz bir iddia ortaya atarak Antalyaspor'un Fransız futbolcusu Samir Nasri'nin takımıyla yollarını ayıracağını iddia etti ve yıldız ismin Galatasaray'a gidebileceğini yazdı.

Nasri'nin yılık ücretinin 7 milyon euroyu bulduğu iddia ediliyor.