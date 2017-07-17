İşte Ersan Gülümün yeni takımı

Çin'in Hebei China Fortune takımında forma giyen ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı futbolcu Ersan Adem Gülüm, yeni sezon öncesinde Avustralya takımı Adelaide United'a kiralandı.

Beşiktaş'tan 2015-16 sezonunun devre arasında Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ersan Adem Gülüm'ün bu sezon oynayacağı yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu, Avustralya'nın Adelaide United takımına kiralandı.

Ersan Adem Gülüm, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a kiralanmış ve burada siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşamıştı. Ersan Gülüm geçen sezon Beşiktaş formasını bir dakika bile giyemedi.

Transfer sonrası ilk açıklama

Avustralya vatandaşlığı bulunan Ersan Gülüm, yeni kulübü Adelaide United'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ersan, "Adelaide United ile anlaşmaktan dolayı mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Marco gibi bir teknik direktörle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Başarılı bir sezon geçirmek için Adelaida'yle katıldım ve bunun için elimden geleni yapacağım. Avustralya futboluma çok şey kattı ve ben bu katkıları geri vermek için buraya geldim." dedi.

Teknik direktör Marco Kurz'dan Ersan Gülüm sözleri

Adelaide United'ın teknik direktörü Marco Kurz, Ersan Gülüm ile ilgili, "Gülüm, lider bir oyuncu. Türkiye'de kendisini geliştiren deneyimli bir futbolcu. Avrupa'da Beşiktaş'la birlikte başarılı işlere imza attığını biliyorum. Kulübümüze katkısının büyük olacağını biliyorum. Beşiktaş'ta Ersan'ın takım arkadaşı olan bir Alman futbolcuyla konuştum. Ersan'ı bana çok övdü. " dedi.