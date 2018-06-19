İşte Comollinin ilk transferi

İşte Comolli'nin ilk transferi
Fenebahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ilk transferini bitiriyor.
Comolli, Fransız yıldızın transferini bitirmek için Barselona seyahati öncesi Lyon'a uçtu.
Fransız teknik adam, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu.
Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarılacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti.
Bamba'nın Comolli'nin teklifine olumlu yaklaştığı ve taraftarların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Bu transferin kısa sürede tamamlanarak, Bamba'nın kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sabah
İlk yorumu siz yapın!