Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
"Giderim ama bir şartla..."

"Giderim ama bir şartla..."

Sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor.

İşte Comolli'nin ilk transferi

Fenebahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ilk transferini bitiriyor.

İşte Comollinin ilk transferi

Comolli, Fransız yıldızın transferini bitirmek için Barselona seyahati öncesi Lyon'a uçtu.

Fransız teknik adam, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu.

Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarılacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti.

Bamba'nın Comolli'nin teklifine olumlu yaklaştığı ve taraftarların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bu transferin kısa sürede tamamlanarak, Bamba'nın kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Aykut Kocaman teklifi reddetti

Fenerbahçe'de ilk resmi ayrılık

Fenerbahçe'de ilk resmi ayrılık


 

Sabah

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Aykut Kocaman teklifi reddetti

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İşte Comollinin ilk transferi

İşte Comolli'nin ilk transferi

Fenebahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ilk transferini bitiriyor.
Fenerbahçede ilk resmi ayrılık

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