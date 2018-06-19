İşte Comollinin ilk transferi

Eyvah! Giuliano'ya teklif var

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından, gelecek sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hiç beklemediği bir gelişme yaşandı.