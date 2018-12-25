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İşte Cimbom'un forvete yapacağı ilk bomba transfer

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transfer bombasının Fernando Llorente olduğu öğrenildi.

İşte Cimbomun forvete yapacağı ilk bomba transfer

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncunun peşine düştü. Sarı-kırmızılılar sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip 2 forvet alacaktı. Ancak Aslan kimseyi transfer etmeyince, teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dar rotasyonla oynamak zorunda kaldı. İmparator, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu forvet hattında kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı "Ocak ve Temmuz'da bu takım değişecek. Kulübümüzün gücü yettiği kadar transfer yapacağız. Ki yetecek" ifadelerini kullanmıştı. Aslan'ın ilk transfer bombasının Fernando Llorente olduğu öğrenildi. Cimbom, kontratında son 6 ayına giren Tottenham'ın tecrübeli forveti için Londra'ya çıkarma yapacak.

DİREKT 11 OYUNCUSU

Cimbom'un Fernando Llorente'yi tercih etmesinin ana nedeni gelir gelmez 11'de kullanılabilecek durumda olması. 33 yaşındaki oyuncu, Tottenham'da formaya hasret kaldı.

Bu sezon ligde 3 maçta sadece 24 dakika forma bulan tecrübeli golcü için sarı-kırmızılılar, Tottenham'a herhangi bir ödeme yapmayı düşünmüyor. İngiliz ekibinin bunu kabul etmesi halinde Galatasaray, Llorente ve menajeriyle masaya oturacak ve transfer şartlarını konuşacak. Kariyerinde 9 yıl Athletic Bilbao forması giyen Llorente ardından 3 sezon Juventus'ta oynamıştı. Sevilla macerasının ardından Premier Lig'in yolunu tutmuş, önce Swansea City'de sonra da Tottenham'da top koşturmuştu.

OLYMPIAKOS DA PEŞİNDE

Galatasaray'ın istediği Fernando Llorente'ye komşudan da talip var. Olympiakos da 33 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istiyor. Ancak Yunan ekibinin, Aslan'ın sunduğu şartları vermesinin zor olduğu kaydedildi.

HAVA TOPU VERMİYOR

Fernando Llorente 1.93'lük boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Kendisine oynanan uzun topları saklayabilme özelliği olduğu için tüm takımın ileri çıkmasında da kilit rol üstlenebiliyor. Her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. En olumsuz yanı ise fiziksel özellikleri ve ilerlemiş yaşı sebebiyle yavaş olması. Llorente, 531 maçlık kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

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Sabah

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