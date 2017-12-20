İşte Cengiz Ünderin yeni adresi

Yine Terim soruldu! Bu kez ne dedi?

Yine Terim soruldu! Bu kez ne dedi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresun'da katıldığı bir ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.

İşte Cengiz Ünderin yeni adresi

İtalya'ya büyük umutlarla giden ve Roma forması altında sezona iyi başlayan Cengiz Ünder, ilerleyen haftalarda yedek kulübesine mahkum olmuştu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan milli oyuncu gözden düştü. Kiraya verilecek Cengiz'in yeni takımı belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Torino, genç oyuncunun kiralanması için harekete geçti. Genelde Schick, El Shaarawy, Gerson gibi isimlerin arkasında yedekte bekleyen Cengiz, Torino'ya transferiyle birlikte daha fazla forma giyme şansı bulabilir.

Fakat sportif direktör Monchi'nin şimdilik bu transfere karşı çıktığı ve son kararın Cengiz'le görüşüldükten sonra verileceği kaydedildi. Ancak, genç oyuncunun Torino'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon toplam 9 lig maçında 313 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncusu gol katkısı yapamamıştı. Cengiz için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede oldukları iddia ediliyor.

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Cengiz Ünder itiraf etti:

Cengiz Ünder itiraf etti: "Evet, teklif aldım"

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Milan kapıyor

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Milan kapıyor


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
İşte Cengiz Ünderin yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la birlikte Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları ortaya çıktı.
Cengiz Ünder itiraf etti: Evet, teklif aldım

Cengiz Ünder itiraf etti: "Evet, teklif aldım"

İtalyan devi Roma'nın ve A Milli Takım'ın genç ismi Cengiz Ünder, İngiliz The Guardian gazetesine özel açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçenin istediği yıldızı Milan kapıyor

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Milan kapıyor

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin almak için çok uğraştığı Lucas Lima'ya İtalyan Milan talip oldu.
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu resmen açıkladı.
Nikola Kalinic imzayı attı

Nikola Kalinic imzayı attı

Milan, Fiorentina'nın 29 yaşındaki Hırvat forveti Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü aradığı bilinen Milan, Kalinic'le sözleşme imzaladı.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Milanın yıldızı Fenerbahçeye!

Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!

Simon Kjaer’i Sevilla’ya satan Fenerbahçe, Neustadter’e de Rusya’dan gelen teklifler üzerine Milan’ın Paraguaylı stoperi için atağa kalktı.
Jose Sosanın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Juventus'un 17 yaşındaki forveti Moise Kean'ın kulüple yeni sözleşme imzalaması için babasından ilginç bir talep geldi....
Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu....
Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın kaptanı Francesco Totti, 28 Mayıs Pazar günü Genoa ile...
Jose Sosa kendini buldu!

Jose Sosa kendini buldu!

Ara transferde Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa, transfer sezonunun kapanmasıyla kendini buldu....
Inter isyan etti! Dev protesto...

Inter isyan etti! Dev protesto...

Türkiye'de yoğun şekilde tartışılan hakem kararlarının ardından İtalya'da da hakemlere büyük tepki var....
5.4lük deprem maçı durdurdu!

5.4'lük deprem maçı durdurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında dün akşam oynanan Pescara-Atalanta maçı esnasında deprem meydana geldi....