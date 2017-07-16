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İşte Cengiz Ünder transferinin perde arkası

Cengiz Ünder... Türk futbolunun son umut bağladığı genç çocuk. Yaşam tarzıyla, mütevaziliğiyle zaten herkesin saygısını kazanan 20 yaşındaki oyuncu Altınordu'dan 700 bin euroya transfer olduğununda ilk röpotajını yine Fanatik'e vermiş, hatta gazetemize "Genç bir çocuk için tam sayfa ayrılır mı?" tepkileri bile gelmişti.

Monchi onu Altınordu'dayken de biliyordu

Dani Alves, Julio Baprtista, Gary Medel, Carlos Bacca, Aleix Vidal... Tüm bu futbolcuları keşfeden ve Sevilla'ya kazandıran ve artık Roma'nın sportif direktörü olan, dünyanın bildiği adıyla Monchi, Cengiz'i de Altıordu'dayken keşfetti ve takipte kaldı.

"Artık Cengiz'i alalım"

Peki transfer nasıl gerçekleşti? Monchi onlarca oyuncu gibi Cengiz'i de hep takip etti. Ona "Cengiz artık oldu. Almamız lazım" diyen isim ise transferin gerçekleşmesinde en büyük paya sahip olan menajer Isaac Lopez Tutumlu'ydu. Soy adından da anlayacağınız gibi İsak, Türk futbolunun Marco Aurelio-Real Betis transferiyle adını duyduğu Bayram Tutumlu'nun oğlu ve Monchi'nin en yakın arkadaşlarından...

İsak'ın sözlerine sonuna kadar itibar eden Monchi ise hemen düğmeye bastı ve rekor transfer kısa sürede gerçekleşti.

Bonservis ve bonuslar ne kadar?

Fanatik'e konuşan transferin mimarlarından İsak Lopez Tutumlu çok tartışılan bonservis konusuna da açıklık getirdi ve "Bu transfer Türkiye'deki partnerlerimizle gerçekleşti. 12,5 milyon euro bonservis bedeli var. 1,5 milyon euro da bonuslar. Eğer Roma onu 3 sene içinde satmazsa, 1 milyon euro daha ödeyecek. Transfer bu haliyle toplamda 15 milyon euro" bilgisini veriyor.

"Monchi sadece onu izledi"

Transferle ilgili detay vermeye devam eden genç menajer, "Monchi onu hep takip etti, ettirdi. Türkiye'den sadece Cengiz'i izledi ve aldı." diyerek diğer transfer iddialarına da adeta nokta koymuş oldu.

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