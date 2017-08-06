İşte Burak Yılmazın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferinde maddi detayları resmen açıkladı.

Beijing Guoan'dan alınan milli futbolcu için Bordo-Mavililer, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini borsaya bildirdi.

Çin kulübü ise yaptığı açıklamada bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 5.5 milyon Euro olduğunu duyurmuştu.

3 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Burak ise her sezon için 3 milyon 550 bin Euro maaş alacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir. Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."