5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni sistemi

Deplasmandaki karşılaşmalarda 17 puan bırakan Beşiktaş’ta Güneş, Vagner Love ile Negredo ikilisini bir arada oynatmanın planını yapıyor. Talisca kulübeye çekilebilir.

İşte Beşiktaşın yeni sistemi

Süper Lig’de iki sene üst üste gelen şampiyonlukların ardından bu sezon oynadığı futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş oyun planında değişikliğe hazırlanıyor.

Ligde deplasmandaki 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan bırakan Siyah-Beyazlılar, 37 puanla 4. sırada bulunuyor. Kara Kartal, bu sezon ligde Vodafone Park’ta oynadığı 9 müsabakada ise 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Beşiktaş içerideki maçlarda kilitlenen rakiplerini bir şekilde açıyor fakat dış sahada istenilen oyunu ortaya koyamıyor.

RYAN BABEL MUMLA ARANDI

Beşiktaş’ın Bursaspor karşılaşmasında bıraktığı 2 puanın yankıları sürerken, bu karşılaşmada sarı kart cezalısı olan Ryan Babel’in boşluğu dolmadı. Hollandalı yıldızın yerine oynayan vatandaşı Lens’in performansı takıma katkı sağlamadı. Şenol Hoca’nın bundan sonra Babel’in yokluğunda sol kanada Talisca’yı çekmesi ve Lens’i mecbur kalmadıkça ilk 11’de oynatması beklenmiyor. Güneş’in dış saha planı ise sistemi değiştirmek olacak. Tecrübeli hoca, deplasmanda Talisca’yı keserek ileri uçta Negredo ve Vagner Love ikilisine görev vermeyi düşünüyor. Şenol Hoca, bazı anlarda ise Quaresma’yı kulübeye çekip, Talisca’yı kanatlara yollayabilir.

‘FARK AÇILIYOR’ UYARISI YAPIYOR

Şenol Güneş, takımının kalitesinden şüphe etmiyor. Fakat futbolcuların lig maçlarına yeteri kadar konsantre olmamasından ve mücadele etmemesinden şikâyetçi. Deneyimli hoca, oyuncularına; lig yarışının gittikçe zorlaştığını, önde bulunan takımlar ile aradaki farkın açıldığını ve artık maçları daha erken koparmaları gerektiğini söylüyor. Şenol Güneş, üç kulvarda yarışan futbolcularına maç maç bakmaları gerektiğini sık sık tembihliyor.

Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Ne bize, ne Bursaspor'a yarayan bir sonuç oldu"

Beşiktaş ağır yaralı

Beşiktaş ağır yaralı

Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti

Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti


 

Akşam

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
İşte Beşiktaşın yeni sistemi

İşte Beşiktaş'ın yeni sistemi

Deplasmandaki karşılaşmalarda 17 puan bırakan Beşiktaş’ta Güneş, Vagner Love ile Negredo ikilisini bir arada oynatmanın planını yapıyor. Talisca kulübeye çekilebilir.
Şenol Güneş: Ne bize, ne Bursaspora yarayan bir sonuç oldu

Şenol Güneş: "Ne bize, ne Bursaspor'a yarayan bir sonuç oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 sona eren Bursaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Beşiktaş ağır yaralı

Beşiktaş ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti

Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.
Cenk Tosuna büyük şok! Henüz 3 hafta olmuşken...

Cenk Tosun'a büyük şok! Henüz 3 hafta olmuşken...

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, dün akşamki maçta adeta şoku yaşadı.
Galatasaray ve Beşiktaşa transferde büyük şok

Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde büyük şok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, resmen takımdan ayrıldı. Kerem'i transfer etmek için Beşiktaş ve Galatasaray'da girişimlerde bulunmuştu.
İmza töreninde dikkat çeken detay

İmza töreninde dikkat çeken detay

Beşiktaş, yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenledi.
Beşiktaş tüm sezona bedel kritik viraja giriyor

Beşiktaş tüm sezona bedel kritik viraja giriyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Tosice müthiş teklif

Tosic'e müthiş teklif

İngiliz basını, Celtic’in, Dusko Tosic için son teklifini 3.5 milyon pounda (18 milyon TL) çıkarttığını yazdı. Beşiktaş ise 4 istiyor.
Beşiktaşta Mitrovicten sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Mitrovic'ten sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic'i Konyaspor'a satan Göztepe devrede.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....