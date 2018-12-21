İşte Beşiktaşın yeni golcüsü

Larin ve Love’dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arasında mutlaka forvet transferi yapacak.

Chicharito, Burak Yılmaz derken bir iddia da İngilizler’den geldi. Daily Mirror’ın internet sitesindeki habere göre, Siyah-Beyazlılar Nelson Oliveira ile görüşüyor. Norwich City’de kadro dışı kalan Portekizli santrforu kiralamak isteyen Beşiktaş’ın, Championship kulübünde teklif yaptığı öne sürüldü. Norwich Nelson’ı göndermeye sıcak bakıyor ancak satın alma opsiyonu kesin olan bir öneri bekliyor. Daha önce Benfica, Swensea, Rennes, Deportivo gibi kulüplerde görev yapan Nelson’un Norwich City’deki sözleşmesi 2020’de bitiyor.

‘Tekliflere açığız’

Kadro dışı olan 27 yaşındaki forvetle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber de, “Takımda kalırsa bir şey kazanmaz. Ciddi olan tekliflere açığız. Oliveira’nın kendisi de oynaması gerektiğini biliyor. Önümüzdeki günlerde bazı şeyler netleşecektir” demişti.