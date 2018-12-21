İşte Beşiktaşın yeni golcüsü

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‘Tekliflere açığız’

Kadro dışı olan 27 yaşındaki forvetle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber de, “Takımda kalırsa bir şey kazanmaz. Ciddi olan tekliflere açığız. Oliveira’nın kendisi de oynaması gerektiğini biliyor. Önümüzdeki günlerde bazı şeyler netleşecektir” demişti.

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