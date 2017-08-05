İşte Beşiktaşın yeni 10 numarası

Beşiktaş, 2017/2018 sezonunun forma numaralarını açıkladı. Takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'a 10 numaralı forma verildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Olcay Şahan'dan boşalan 10 numarayı Oğuzhan Özyakup alırken, yeni transferlerden Pepe 5, Negredo ise 9 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları beli oldu. Siyah-beyazlı oyuncuların birçoğu geçen sezon giydiği forma numaralarını sırtlarında taşıyacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı forma bu sezon Oğuzhan Özyakup'un olurken, Oğuzhan'dan boşalan 15 numara ise yeni transfer Orkan Çınar'a verildi. Kartal'ın 2 yeni süperstarı Pepe ve Negredo'nun da forma numaraları belli oldu.

Pepe 5 numaralı formayı, Negredo ise geçtiğimiz sezon Aboubakar'ın giydiği 9 numaralı formayı giyecek. 2 sezon önce 7 numaralı formayı giyen Gökhan Töre ise, önümüzdeki sezon memleketi Samsun'un plakası olan 55 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen ve 49 numaralı formayı giyen Ryan Babel de bu sezon 8 numaralı formayla sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun forma numaraları şu şekilde:

İşte forma numaraları;

Adriano: 3

Aras: 22

Atiba: 13

Atınç Nukan: 33

Ryan Babel: 8

Andreas Beck: 32

Boyko: 71

Caner Erkin: 88

Cenk Tosun: 23

Fabri: 1

Fatih: 14

Gökhan Gönül: 77

Gökhan Töre: 55

Hüseyin: 54

Milosevic: 4

Mitrovic: 2

Necip Uysal: 20

Alcaro Negredo: 9

Oğuzhan Özyakup: 10

Orkan: 15

Pedro Franco: 19

Mustafa Pektemek: 11

Pepe: 5

Ricardo Qauresma: 7

Sedat: 70

Anderson Talisca: 94

Tolga Zengin: 29

Tolgay Arslan: 18

Tosic: 6

Utku Yuvakuran: 97