İşte Beşiktaşın Şenol Güneş planı!

Başkan Fikret Orman mevcut sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonu kullanılan Şenol Güneş ile bir araya gelerek, 2+2 veya 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edecek.

Beşiktaş’ı görevdeki ikinci sezonunda da şampiyonluğa taşıyarak hem siyah-beyazlı kulüp hem de kendi kariyerinde önemli sayfalar açan Teknik Direktör Şenol Güneş, önümüzdeki günlerde Başkan Fikret Orman ile bir araya gelecek.

Yönetim kurulu tarafından mevcut sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu kullanılan başarılı hocaya yeni kontrat teklif edilecek. Güneş’in opsiyonunu kullanarak başarılı hocaya gelecek olası tekliflerin önüne set çeken siyah-beyazlı yönetim, deneyimli hocanın başarısını ödüllendirmek için yeni sözleşmede iyileştirme yapacak. En az iki sene daha Şenol Güneş’i takımın başında tutmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, 2+2 ya da 2+1 senelik mukavele hazırlığı içerisine girdi.

Beşiktaş’a geldiği ilk günden beri 1,5 milyon euro olan yıllık ücreti hakkında kulüple hiçbir pazarlığa girmeyen Şenol Güneş’e yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 2.5 milyon euro önerilmesi bekleniyor. Bu ücret dışında, lig, kupa ve Avrupa başarılarına göre çeşitli bonuslar da alacak olan Şenol Güneş’in de, Beşiktaş ile uzun seneler çalışmak istediği bildirildi.

Tuna ile de görüşecek

Bu arada Başkan Fikret Orman’ın, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek isteyen Şenol Güneş’in yardımcısı Tamer Tuna ile de özel olarak görüşeceği bildirildi. Güneş’in sağ kolu haline gelen Tuna’nın ayrılmasını istemeyen Başkan Orman en az bir yıl daha kalması konusunda başarılı antrenörü ikna etmeye çalışacak.

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