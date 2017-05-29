Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.
Neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Tudor’un seneye kadroda düşünmediği Nigel de Jong, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 24 maça çıkan Hollandalı, sözleşmesindeki, “25 maçta oynarsa ekstra 250 bin Euro (1 milyon TL) alır” maddesinin gereğini kıl payıyla yerine getiremeyebilir.
Şimdi imza zamanı!

Şimdi imza zamanı!

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Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

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Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

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Messi'nin yeni hocası belli oldu!

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F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımıyla imzaladı!

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımıyla imzaladı!

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Babası istedi, ön protokol imzalandı!

Babası istedi, ön protokol imzalandı!

Babası istedi, Serdar Taşçı Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!

Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası transfer için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

İşte Beşiktaşın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!

A Spor ve Beşiktaş yorumcusu gazeteci Turgay Demir, canlı yayında şunları söyledi:

- Beşiktaş, ilk transferini yaptı, Damogaj Vida çok yakında açıklanacak.

- Mitrovic olmadı belki ama kimse merak etmesin savunmayı Beşiktaş güçlendirecek.

- Aylar önce Vida transferi bitti, UEFA kriterleri nedeniyle açıklanamamıştı ama ben buradan açıklıyorum.

- Vida yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

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Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Şenol Güneş...

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İşte Beşiktaşın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!

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