İşte Beşiktaşın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!
Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası transfer için de flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor ve Beşiktaş yorumcusu gazeteci Turgay Demir, canlı yayında şunları söyledi:
- Beşiktaş, ilk transferini yaptı, Damogaj Vida çok yakında açıklanacak.
- Mitrovic olmadı belki ama kimse merak etmesin savunmayı Beşiktaş güçlendirecek.
- Aylar önce Vida transferi bitti, UEFA kriterleri nedeniyle açıklanamamıştı ama ben buradan açıklıyorum.
- Vida yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.
Ajansspor
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