İşte Beşiktaşın ilk transferi! Meğer transfer aylar önce bitmiş!

Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası transfer için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor ve Beşiktaş yorumcusu gazeteci Turgay Demir, canlı yayında şunları söyledi:

- Beşiktaş, ilk transferini yaptı, Damogaj Vida çok yakında açıklanacak.

- Mitrovic olmadı belki ama kimse merak etmesin savunmayı Beşiktaş güçlendirecek.

- Aylar önce Vida transferi bitti, UEFA kriterleri nedeniyle açıklanamamıştı ama ben buradan açıklıyorum.

- Vida yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Ajansspor