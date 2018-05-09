KRİZ! 'Sakatım' dedi ve...

KRİZ! 'Sakatım' dedi ve...

Kanadalı futbolcuya seneliği 1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni kontrat öneren kulüp, olumsuz yanıt aldı. Maaş artışı isteyen Atiba, sakatlığını gerekçe gösterip 2 maçtır oynamıyor.
Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla çıkış yapan Mehmet Zeki Çelik'i kadroya katmak için girişimlere başladı.

İşte Beşiktaşın ilk transferi

Şampiyonluk yarışında geride kalan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, defansın sağına takviye yapmak için yurt içine yöneldi. Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla çıkış yapan Mehmet Zeki Çelik'i kadroya katmak için girişimlere başladı.

Gökhan Gönül'ün son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle bir sağ bek arayışına başlayan Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki sağ beki için zemin yokladı. Lucescu tarafından A Milli Takım'a da davet edilen genç oyuncu ile ilgili son kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.

BONSERVİSİNİN YARISI BURSASPOR'DA

Türk futboluna birçok değer kazandıran Bursaspor'da kariyerine başlayan ve 2016/17 sezonunda İstanbulspor'un yolunu tutan Mehmet Zeki'nin bonservisinin yarısı da yeşil-beyazlı ekipte bulunuyor.

AVRUPA'DAN İZLEYENLER VAR; LILLE İSTEDİ

Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiği genç yıldız adayı için yurt dışından da talipler var. Bir süre önce İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncuyu Lille'in gelerek izlediğini söylemişti.

Bu sezon İstanbulspor'da tam 37 maçta sahada yer alan Mehmet Zeki, zaman zaman sol bek ve stoper bölgesinde de oynayabiliyor.

KRİZ! 'Sakatım' dedi ve...

KRİZ! 'Sakatım' dedi ve...

Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

Beşiktaş'tan ayrılacak 2 futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılacak 2 futbolcuyu açıkladı


 

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KRİZ! Sakatım dedi ve...

KRİZ! 'Sakatım' dedi ve...

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Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

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İşte Beşiktaşın ilk transferi

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla çıkış yapan Mehmet Zeki Çelik'i kadroya katmak için girişimlere başladı.
PFDK, Beşiktaşın cezasını açıkladı

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