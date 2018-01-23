İşte Baroninin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı
Eski Fenerbahçeli Baroni, Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kritik maçlarda attığı gollerle taraftarın sevdiği isimler arasında yer alan Cristian Baroni, Brezilya'da Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Baroni, 2009-2014 yılları arasında Sarı Lacivertli formayı girdi. 34 yaşındaki Brezilyalı sırasıyla Paulista, Flamengo, Atletico-PR, Corinthians, Fenerbahçe ve Gremio formalarını giydi.
Baroni Fenerbahçe formasıyla 200 maça çıktı, 29 gol ve 22 asistlik performansa imza atmıştı.
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