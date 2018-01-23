İşte Baroninin yeni takımı

Fenerbahçe uzatma dakikalarında güldü

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler, son anlara kadar heyecanın dorukta olduğu maçta İzmir ekibini Fernandao ve Soldado'nun attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı.