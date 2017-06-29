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İşte Bafetimbi Gomis'in maliyeti

Galatasaray, yeni transferi Bafetimbi Gomis için imza töreni düzenlendi.

İşte Bafetimbi Gomisin maliyeti

Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, kendini 2020 yılına kadar Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

GOMİS'İN MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir. Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

İşte Gomis'in açıklamaları;

Galatasaray'a gelmekten çok mutluyum. Sıcak karşılama töreni beni çok etkiledi. 2-3 aydır görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu sürede Galatasaray hakkında fikir sahibi olmaya çalıştım. Bu büyük statta, Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum.

Avrupa'da başarılı olmuş Türk takımında olma fikrine gittikçe yakınlaştım ve bu renklere ait olmaya karar verdim. Hocamızı tanıyorum. Igor Tudor ile oynayacağım günleri merakla bekliyorum.

Türkiye benim için önemli bir lig. Galatasaray da dünyanın önemli takımlarından. Çocukken Hagi'li, Jardel'li takımla keyifle izledim. Gerek Metin Oktay gibi bir değer gerekse de Galatasaray Lisesi'nin varlığı da beni camia konusunda heyecanlandırıyor. Metin Oktay'ın heykelini görmek bile benim için heyecan vericiydi.

Gol sayısı sözü veremem ama bu büyük taraftar için çok fazla çalışacağımın sözünü veriyorum. Galatasaray dünya çapında bir kulüp. Her yerde taraftarlarla karşılaşabilirsiniz.

Özbek: Transferler sürecek

Başkanı Dursun Özbek ise "Galatasaray eksiklerini tamamlama yolunda. Bu çalışmalara çok önceden başladık. Yaklaşık 2.5-3 aydır gereken görüşmeleri yaptık. 3 önemli noktadaki transferimizi bitirdik. Sezon Galatasaray çok erken başlıyor. İlk maçımız UEFA Kupası'nda 13 Temmuz'da. Galatasaray'ın çok değerli oyuncuları var. Yeni oyuncu transferlerimiz devam edecek. Taraftarlarımız endişe içinde olmamalı. Taraftarlarımızı çok sevindirecek bir takım kuracağız. Kombine satışlarımız 20 bine doğru gidiyor. Sezon başında 35 bine ulaşacaktır diye tahmin ediyorum. Bu bizi çok motive ediyor. Kombine almaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Sneijder konusu

Özbek, takımdan ayrılacağı iddia edilen Sneijder konusunda ise şunları söyledi:

"Şu anda Sneijder bizim oyuncumuz. Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta yapacağımız görüşmeler sonrasında her şey netlik kazanacak."

Özbek: Saçma sapan yorumlar yapılıyor

"Sosyal medyada saçma sapan yorumlar yapılıyor. Yok Riva'nın parasını transfere harcıyor diye. Biz futbolcuları göndererek 17.5 milyon euro gelir elde ettik. Finansal-Fair Play'in en sıkı takipçisiyiz. Sütten ağzımız yandı bir kere. Futbolla ilgili olarak futbolun ürettiği parayı harcıyoruz. Galatasaray Sportif AŞ kazandığı kadar para harcıyor. İmza parasına gelince, yapılan transferlerin bedeli çok iyi hesaplanmıştır. Son derece dikkatliyiz. Galatasaray bugünkü finansal yapıyı hak etmiyor. Faiz sarmalından çıkmamız lazım. Attığımız tohumlar yeşermeye başladı. Amacım benden sonra gelecek yönetime büyük borç yükü bırakmamak."

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