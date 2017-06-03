İşte Aziz Yıldırımın açıklayacağız dedi 4 futbolcu!

Fenerbahçe Olağan genel kurulda Başkan Aziz Yıldırım transfer müjdesi verdi.

Yıldırım'ın "Transfer dönemi 17 Haziran'da açılıyor. Zaten hali hazırda 4 futbolcuyla anlaştık. Bunları kısa süre içerisinde açıklayacağız." sözleri taraftarı heyecanlandırdı.

Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ile ilgili açıklama da yaptı. 3 teknik direktörle görüştüklerini belirten Yıldırım "kısa süre sonra sonuç alacağız. Aykut Kocaman gelmesin diyenler var. Sen kimsin ya?" diyerek de tepki gösterdi.

Yıldırım, Lens ile alakalı olarak da görüştüklerini ve 1 teklif daha yapacaklarını söyledi.

Peki Aziz Yıldırım'ın 17 Haziran'da açıklayacağı 4 futbolcu kim? İşte o ihtimaller:

Mehmet Ekici: Fenerbahçe devre arasında kendisiyle zaten anlaşmıştı.

Valbuena: Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılıyordu anlaşma sağlandı. Lyon formasıyla 43 maçta 10 gol 7 asistlik performans sergiledi. Valbuena Lyon'un UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynadıkları iki maçta da 90 dakika forma giymişti.

Nabil Dirar: Monaco forması giyiyor. Fas milli takımında da forma giyen orta saha futbolcusu 31 yaşında. Sağ kanatta forma giyiyor. Lens giderse sözleşme imzalanacak.

Ospina: Volkan Demirel'i daha çok zorlayacak bir ismi kadrosuna katacak Fenerbahçe'de kale için en böyük aday Ospina. 28 yaşında Kolombiya Milli takımının kalesini koruyor. Bu sezon Arsenal forması ile 14 maça çıktı. Sözleşmesi 2019'da bitiyor.