İşte Aykut Kocamanın ilk transferi!

Aykut Kocaman milli sol bekin mutlaka takımda kalmasını istedi. Daha önce 1.4 milyon euro teklif edilen Kaldırım’a en son 1.8 milyon önerildi ve taraflar büyük ölçüde anlaştı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Görüşmeler özellikle yurt dışında gerçekleşse de iç transferde de yoğun pazarlıklar var. Takımdaki sözleşmesi biten isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım ile yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmamıştı. Ardından devreye teknik direktör Aykut Kocaman girdi. Deneyimli hoca, Hasan Ali’nin mutlaka takımda kalmasını isteyince yeni bir görüşme daha yapıldı.

Milli sol beke son aldığı yıllık ücret olan 1.4 milyon euro teklif edilmişti. Ardından ikinci bir teklif yapıldı. Ücretin 1.8 Milyon euroya çıkarıldığı öğrenildi. Bu teklifin ardından iki tarafın büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi. Yapılacak son görüşme sonrası imzaların atılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet transfer zirvesinde buluştu. Transferi planlanan isimler ve ayrılacak olan futbolcularla ilgili değerlendirme yapıldı. Yönetimin kısa süre içinde birçok transferi açıklaması bekleniyor. Valbuena’nın dışında Dirar ve kaleci transferinin de yine kısa sürede bitmesi hedefleniyor.

Bu arada Fenerbahçe’nin transferini düşündüğü isimlerden olan kaleci Ospina’nın yüksek maliyeti sebebiyle transferi zor gözüküyor. Arsenal forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisinin bonservisi için 4 milyon euro istenirken Ospina da 3 milyon euro yıllık ücret talep etti.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon 43 maçta oynadı.

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