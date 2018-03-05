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İşte Astori'nin ölüm nedeni

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İşte Astorinin ölüm nedeni

Futbol dünyasını şoke eden Fiorentinalı futbolcunun ölüm sebebi belli oldu. 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori bu sabah, takımıyla kamp yaptığı otel odasında ölü bulunmuştu.

Udine Savcılığından yapılan açıklamayla milli futbolcunun ölüm sebebi duyuruldu. Herkes futbolcunun kalp krizi, dolaşım bozukluğu gibi nedenlerden hayatını kaybettiğini düşünürken sürpriz bir açıklama geldi.

Başsavcı: ‘Belki tuhaf gelecek ama…’

Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo, deneyimli futbolcunun ölümünün gerçekleşme nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada “Belki size tuhaf gelecek ama Davide Astori’nin doğal nedenlerle bağlantılı olarak kalp dolaşım durmasından öldüğü düşüncesi var” dedi.

‘Önceden kestirilemeyen sebepler’

Futbolcunun konuyla ilgili olarak geçmişte herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına da dikkat çeken savcı De Nicolo “Profesyonel bir futbolcunun daha önce hiç bu konuda uyarı vermeksizin böyle bir rahatsızlıktan muzdarip olması gerçekten tuhaf. Ancak işte her şey mümkün. Önceden kestirilemeyen sebepler, her zaman için ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Otopsi olursa önümüzdeki günlerde

Bir diğer savcı Barbara Loffredo ile birlikte futbolcunun ölümünü inceleyen savcı De Nicolo, konuyla ilgili olarak uzman Carlo Moreschi’den gelecek ilk raporu beklediklerini, ardından otopsiyle ilgili karar alınacağı, bu durumda önümüzdeki günlerde otopsi sonucunun geleceğini söyledi.

Ölmeseydi bugün imza atacaktı

Genç yaşta hayatını kaybeden talihsiz futbolcuyla ilgili üzücü bir gerçek daha ortaya çıktı. Fiorentina Başkanı Andrea Della Valle yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmemesi durumunda pazartesi günü (bugün) kendisiyle yeni sözleşme yapacaklarını açıkladı. Della Valle “Astori pazartesi günü Fiorentina ile olan sözleşmesini yenileyecekti. Dolayısıyla artık kariyerini Fiorentina’da noktalayacaktı. Herkes tarafından sevilen birisi ve gerçek bir kaptandı” dedi.

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