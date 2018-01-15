İşte Arda Turanın sözleşme detayları

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, resmi imzayı attı.

İmza törenine Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcu Arda Turan ve transferin sponsorlarının temsilcileri katıldı.

Önce sponsor temsilcileri söz aldı. Makro İnşaat temsilcisi, Arda Turan'ın milli değerimiz olduğunu ve onu Başakşehir'de görmekten keyif duyduklarını söyledi.

Medipol Sağlık Grubu temsilcisi ise Arda'ya hoş geldin dedi.

Göksel Gümüşdağ ise şunları söyledi:

"Geçen hafta transfer için Barcelona'ya gittik. Arda'nın Türkiye'ye geri dönme fikri, bakış açısı önemliydi. Bu yüzden kendisiyle bizzat yemek yemek istedim. Başakşehir aynı zamanda bir şirket ve bu yıl bitmeden gerçekleştirmesi gerek büyük hedefleri var. Arda'nın bize neler katabileceği, isteği ve arzusu bizi motive etti. Bugün bu imza töreninde olmak bizi mutlu etti."

İşte Arda Turan'ın sözleşme şartları

"Sözleşme şartlarını açıklayalım. Arda'yı 2,5 yıllığına bedelsiz kiraladık. Yarım sezon 2 milyon euro + bonus, önümüzdeki yıl ise 4 milyon euro + bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Oyuncu satın alma opsiyonu ilk bizde. Barcelona'ya hiçbir ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki dönem satılırsa yüzde 20, sonraki dönem satılırsa yüzde 25 bonservisinden bize ödeme yapmak zorundalar. Amacımız Arda'yla başarılı olmak ancak Barcelona ile Başakşehir'in anlaşması da buna dayalı. Şampiyon olursak 300 bin euro bonus ödeyeceğiz."

"Şirketimizi iyi yönetiyoruz, bunun karşılığını da maddi ve manevi olarak alıyoruz. Global bir model olarak yabancı ortaklara kapımız açık."

"Cengiz Ünder transferinden 15 milyon euro kazandık. Enver Cenk Şahin ve Badji'den de para kazandık. Toplam 35,5 milyon euro net gelirimiz olmuş. Başarıyı herkesin alkışlaması gerekiyor. Belediyeyle hiçbir bağlantımız yok, biz şirketiz. Türk Ticaret Kanunu'na bağlıyız. Her şirket gibi kâr etmek zorundayız. Bizim diğer kulüplerden farkımız borçlardan mesul olmamız.