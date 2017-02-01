Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bruma, İspanya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli boksör dopingli çıktı!

Milli boksör dopingli çıktı!

2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde doping çıktı.
İşte Anelka'nın yeni adresi!

İşte Anelka'nın yeni adresi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.
Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Errick McCollum için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.

İşte Anelka'nın yeni adresi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.

İşte Anelkanın yeni adresi!

Roda Kulübü'nden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Anelka ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Konuyla ilgili detayların gelecek hafta açıklanacağı kaydedildi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi üst düzey takımlarda da oynadı.

Son olarak Hindistan’ın Mumbai City takımında boy gösteren yıldız futbolcu, 2016’nın başında futbola nokta koymuştu.

Eredivisie’de 17. sırada bulunan Roda, 20 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabildi.

Ronaldinho geri döndü!

Ronaldinho geri döndü!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ronaldinho geri döndü!

Ronaldinho geri döndü!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Ronaldinho’yu kulüp elçisi olarak atadı.
Polis Agüeronun evini bastı! Neler çıktı neler!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Agüero ülkesi Arjantin'de büyükannesinin evine yapılan baskınla sarsıldı.
Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.
Kerim Frei göz doldurdu

Kerim Frei göz doldurdu

İngiltere Championship'in 29. haftasında sahasında Reading'e 1-0 mağlup olan Birmingham'da yeni transfer Kerim Frei gösterdiği performansla göz doldurdu.
Milli yıldıza tam 15 milyon euro!

Milli yıldıza tam 15 milyon euro!

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu.
Futbol tarihinin en büyük imzası! Arda Turan...

Futbol tarihinin en büyük imzası! Arda Turan...

İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi.
İşte Anelkanın yeni adresi!

İşte Anelka'nın yeni adresi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.
Real Madridte flaş ayrılık!

Real Madrid'te flaş ayrılık!

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Silva, kiralık olarak eski takımı Cruzeiro'ya transfer oldu.
Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransa'ya gitti!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Ajax'ın Hollandalı futbolcusu Anwar El Ghazi ile 4,5 yıllığına anlaştı.
Hamit Altıntopun yeni takımı belli oldu!

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza attı.
Barcelonadan defansa takviye

Barcelona'dan defansa takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol’da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı....
Aubameyanga tam 80 milyon euro!

Aubameyang'a tam 80 milyon euro!

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang için ciddi teklifler gelmeye devam ederken, kulüp 80 milyon euroluk bonservis...
Bayernden Türk takipçisine Ribery cevabı

Bayern'den Türk takipçisine Ribery cevabı

Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih'in resmi Amerika Twitter hesabı, Ribery ile ilgili gelen soruya cevap verdi....
Ersan Gülümün yerine Pepe!

Ersan Gülüm'ün yerine Pepe!

Ersan Gülüm'ü Beşiktaş'a gönderen Hebei China Fortune, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Pepe'yi kadrosuna katmak üzere....
Ontiveronun yeni takımı belli oldu!

Ontivero'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'la olan sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki Lucas Ontivero'nun yeni takımı belli oldu....
Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor....