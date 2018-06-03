İşte Ali Koçun ilk açıklamaları

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. Başkanı olarak tarihe geçen Ali Koç zafer konuşmasında camiaya seslendi.

Gelecek günleri işaret eden Ali Koç, "Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazanacak dedik, iyilik kazandık. Burada hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Mutlu olmaya, övünmeye hazır olun. Bayrakları çıkarın. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Zaferin şaşkınlığını taşıdığını aktaran Koç, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey planlamadım. Dereyi görmeden paçaları sıvayan bir insan değilim. Hatta buradan arkadaşlarla yemeğe gidelim dedik. Divan'da yer bulamadık" diye konuştu.

Zorlu bir yoldan geldiklerini ifade eden F.Bahçe Başkanı, "Bu yolda kimseye biat etmedik. Kimseden menfaat beklemedik. Bir kampanya bu kadar organik olabilirdi. Bu sizin sayenizde. Bana dediler ki, kongreler başkadır, sokak başkadır. Ben her zaman dedim, olur mu öyle şey. Fenerbahçe taraftarları resmi temsilcileridir dedim" ifadelerini kullandı.

Ali Koç sözlerini şöyle tamamladı: "Çok mutluyum, çok duygu yüklüyüm. Teşekküre başlasam sahura kadar burada oluruz. Sizleri mahcup etmemek için ben ve arkadaşlarım bu yolda saygıda, sevgide kusur etmemek için camiaya layık olmak için çok titiz davrandık. Bu yolda tuzaklar oldu. Biz hep dik durduk. Hep doğru bildiğimiz yoldan gittik. Çünkü korkacağımız hiçbir şey yoktu. Burhan Karaçam ve Semih Özsoy'a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çıktığımız bu dikenli yolda bizi her anlamda sahiplenenler, bize yoldaş olanlar Allah hepinizden razı olsun."

'Şimdi başlıyor'

Ali Koç, esas yolculuklarının şimdi başladığını belirtti. Çetin bir görevin kendilerini beklediğini kaydeden Koç, "Çok şeyle mücadele ettik. Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki... Kuyruğu dik tutmak sizin sayenizde oldu. Burada keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık. Keşke dışarıdan gelen sesler şampiyonluğun ayak izleri olsaydı.

Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa şimdi çıkıyoruz. Daha kötüye gitmek de var işin ucunda. Ancak bugüne kadar nasıl inandıysanız yine öyle başarabiliriz. Elimizde sihirli bir değnek yok" diye konuştu.

Taraftarlara açık mazbata

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, mazbata töreniyle ilgili önemli bilgiler verdi. Vefa Küçük, yeni başkan Ali Koç'un mazbata töreninin salı günü Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olarak yapılacağını açıkladı.

Ailesine ve ekibine saygı

Ali Koç, bu başarıda aile bireylerine, yönetim ekibine ve iletişim ekibine özel olarak teşekkür istedi. Ali Koç tek tek kürsüye çağırdığı ekibini isim isim sayarak onurlandırdı.

'Esas pay taraftarın'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu başarıda esas payın taraftarlarda olduğunu savundu. Ali Koç, "En büyük teşekkürü Fenerbahçe taraftarlarına etmek istiyorum. Ben bu yolda bir vitrinim. Kar topu büyüdü ve bir hayal gerçekleşti. Bu hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay taraftar ve kongre üyelerimizin" dedi.

'Koç'un emrindeyiz'

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un kulübün yeni lideri olduğunu duyurdu. Küçük, Koç'a yönelik konuşmasında, "Başkanımız Ali Koç uygun görürse, onun da uygun gördüğü bir saatte statta taraftarlarımızın katılımıyla kendisine mazbatasını vereceğiz. Bu saatten itibaren Ali Koç'un emrine girdik. Onunla beraberiz, gurur duyuyoruz" dedi.

'Aziz Yıldırım efsanedir'

Rekor kırarak başkan olan Ali Koç, 20 yıllık dönemin sonuna gelen Aziz Yıldırım'a övgüler yağdırdı. Koç, "Yaptığı her şeyle Fenerbahçe'nin efsane başkanı olmayı hak etmiştir" ifadelerini kullandı

Ali Koç, 20 yılın ardından başkanlık koltuğunu bırakan Aziz Yıldırım'a da seslenmeyi unutmadı. Asla kırgın ve kızgın olmadığını vurgulayan Ali Koç, "Kırgınlık, kızgınlık yok. Kin, nefret, öfke yok. Ne yaşandıysa yaşandı, keşke yaşanmadı. Bir sözüm de Aziz Yıldırım'a. Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım.

Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı, bu stat olmazdı, Semih Özsoy burada olmazdı. Türkiye'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik!" diye konuştu.

Yıldırım'ın Türk sporunda öncü olduğunu dile getiren Koç, "Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı bu stat ve Türkiye'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Aziz Yıldırım olmasaydı bizim salonumuz da olmazdı.

Göreceksiniz yakın zamanda Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. O olmasaydı, bizim salonumuz da olmazdı. Başkanımız olmasaydı, Türkiye'de amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Hayatta herkesin artıları ve eksileri vardır. Aziz Yıldırım, yaptığı her şeyle Fenerbahçe'nin efsane başkanı olmayı hak etmiştir" dedi.

3 Temmuz mesajı

Ali Koç, hem Aziz Yıldırım'ın mücadelesini sürdüreceklerini hem de 3 Temmuz'u asla unutmayacaklarını söyledi. Koç, "Aziz Yıldırım, en büyük kahramanlığı da 3 Temmuz'da göstermiştir. Kendisi direkt hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Resmen taraftarımıza tuzak kuruldu. Sahaya inmesi istendi. Maç başlamadan gaz sıkılmıştı. Bütün bize karşı güçlerin en güçlü olduğu dönemde en zayıf anımızda dimdik ayakta durdu. Sanki 4 Temmuz'daymış gibi yine dimdik duracağız" dedi.

Mücadeleye Yıldırım ile devam edeceklerinin altını çizen Koç, "Aziz Yıldırım, istediği takdirde bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Bu hukuk ortamında gidecek ama Allah korusun, yargıdan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa, bu camiayı test ederlerse, size bir kez daha ihtiyaç olacaktır" diye konuştu.

Küçük'e teşekkür

Ali Koç, kongre sürecinde yaşanan olumlu tabloya değinip Vefa Küçük'ü onurlandırdı. Koç, "Sayın Vefa Küçük'e teşekkür ediyorum. Ayrıca haftalardır hazırlanan sandık ekibine, gözlemcilere ve dışarıdan çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepsi sandıklara, kabinlere sahip çıktılar. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Her şeye hazırlıklıydık" diye konuştu.

'Atatürk'ün izindeyiz'

Yeni başkan Ali Koç'un konuşması sırasında sık sık Mustafa Kemal'in askerleriyiz tezahüratı duyuldu. Koç da camiaya seslenerek, "Mustafa Kemal'in yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Onun yolu bize ışık tutacak!" ifadelerini kullandı.

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