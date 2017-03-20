İşte Advocaatın Fenerbahçeden son isteği!

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Tecrübeli çalıştırıcı da bunun farkında... Atiker Konyaspor yenilgisi sonrasında ligden iyice ümidine kesen Advocaat kupayı almak için kolları sıvarken Hollanda’ya gidişi öncesinde de bu durumu yardımcılarıyla paylaştı.

‘GÜZEL BİR ANI OLACAK’

Teknik direktör Dick Advocaat, yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ile yaptığı durum değerlendirmesinde, “Fenerbahçe’yi çalıştırmak kariyerimin sonunda büyük bir fırsattı. Birçok nedenden dolayı ligde başarılı olamadık ve bunun için de camiayı üzdük. Ancak hem bu kulübe güzel bir anı bırakmak hem de kendim bir kupa kaldırmak istiyorum. Bu yüzden Ziraat Türkiye Kupası benim için çok önemli. Bunu oyuncularıma da anlatacağım" ifadesini kullandı.

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