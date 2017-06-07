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Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

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İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü.

İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye kupasını son anda kaybeden Medipol Başakşehir yeni sezon için kolları sıvadı. Şampiyonlar ligi ön elemesi oynayacak Başakşehir'de gündem transfer.

İşte Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 3 isim:

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Granada forması giyen Mubarak Wakaso 11 maçta 1 gol 1 asistle oynadı. Daha çok orta sahanın solunda oynayan Ganalı futbolcu merkez orta sahada da görev yapıyor.

Bu sezon Feyenoord'la şampiyonluk yaşayan Eljero Elia, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği bir diğer isim.  Sol açık pozisyonunda oynayan Hollandalı futbolcu bu sezon 24 maçta 9 gol, 9 asistle 18 gole katkıda bulundu.

Medipol Başakşehir Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek Tunay Torun'la yakından ilgileniyor. Kulübü Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyen Tunay'ın ay sonunda Medipol Başakşehir'e imza atacağı konuşuluyor.

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