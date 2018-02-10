İşte Abdullah Avcının Fenerbahçeyi yıkma planı

Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi yıkacak planını belirledi... Ligde ilk yarılarda en çok gol atan (21) takım olan Başakşehir, yarınki mücadeleye de hızlı başlayacak. Hedef erken gol bulup, rakibe havlu attırmak.

Zirve yarışının kaderini belirleyecek maç öncesi Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı kritik 90 dakikanın analizini yaptı. Ekibiyle birlikte günlerdir Fenerbahçe’ye hazırlanan Avcı, oyun planını büyük ölçüde belirledi. Ligde geride kalan 20 haftada ilk yarılarda en çok gol atan (21 gol) takım olan Başakşehir, pazar günkü mücadeleye de hızlı başlayacak. İlk 45’te golü bulup, rakibi baskı altına almayı düşünen Avcı, özellikle 20 dakikalık başlangıç bölümünde Fenerbahçe defansına sıkı pres uygulayacak.

İkinci yarıda kontratak

Fenerbahçe’nin geriye düştüğü maçlarda kazanamadığını göz önünde bulunduran Avcı, karşılaşmanın kaderini kesinlikle ikinci yarıya bırakmak istemiyor. Rakibin en etkili silahı olarak duran topları gören ve bu konuda idmanlarda özel çalışmalar yaptırdığı öğrenilen liderin teknik patronu, ilk yarıyı önde bitirirse ikinci devrede daha çok kontrataklarla farkı bulmaya çalışacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan Elia ve sağ kanattaki Visca, Adebayor ile birlikte Başakşehir’in en büyük hücum silahı olacak.

Mossoro başlayacak Arda bitirecek

Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu’nun cezalı olduğu Başakşehir’de en büyük soru işareti Mossoro. Sakatlıktan yeni kurtulan Turuncu-Lacivertli ekibin 10 numarası, dünkü antrenmanda düz koşu yaptı ve kısa bir bölümde takımla çalıştı. 35 yaşındaki yıldız Fenerbahçe maçında mutlaka oynamak istediğini teknik heyete iletirken, Abdullah Avcı’nın Mossoro ile başlaması bekleniyor. Elia’nın form durumundan memnun olan Avcı, sol kanatta Hollandalı futbolcuyu görevlendirecek. Arda Turan’ın ise ikinci yarıda Mossoro veya Elia’dan birinin yerine oyuna gireceği öğrenildi. Emre’nin yokluğunda da Mahmut’un partneri İrfan Can olacak.

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