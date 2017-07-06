İşte 6 maddede Igor Tudor kanunları

Kamptaki her idmanda takımına koşu rekoru kırdıran Tudor, makine gibi bir takım oluşturmaya kararlı. Tüm oyuncularıyla tek tek ilgilenen Hırvat hoca, onlardan ne beklediğini, sahada nasıl bir ekip görmek istediğini madde madde anlattı. İşte Tudor kanunlar

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, onlardan ne beklediğini, sahada nasıl bir takım görmek istediğini anlattı. Neredeyse her idmanda takımına koşu rekoru kırdıran, Chelsea ve Juventus’la aynı idman metotlarını deneyen Hırvat hoca, makina gibi bir oyuncu grubu ortaya çıkarmaya kararlı. İşte 39 yaşındaki teknik adamın talimatları:

Toplu hücum, toplu savunma

1-Top rakipteyken baskı, baskı, baskı... İleri uçtan son adama kadar herkes bu baskıya dahil olacak.

2-Top bizdeyken hemen yardımlaşmaya başlayacağız. Tüm oyuncular doğru yerlere koşarak boş alanlar yaratacak.

3- Hücuma çıkarken ağır aksak davranmak, gereksiz vakit kaybı yok. Pas trafiği hızlı gerçekleşecek.

4-Bloklar arasındaki bağlantılar kapatılarak en gerideki oyuncuyla en uçtaki oyuncunun mesafesi kısaltılacak.

5-Kanat oyuncuları hem hücumda hem de savunmada sürekli hareket halinde olacak ve oyunun içinde kalacak.

6- Saha içinde ilk hedef topu öne oynamak ve oyunu geniş alana taşımak olacak.