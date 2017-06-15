Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.
Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

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Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

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Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Issiar Dia geri dönüyor!

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getiren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya ekibi bu kapsamda daha önce Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Issiar Dia ile görüşüyor. Bu sezon Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen Senegalli futbolcu ile anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Nancy ile bu sezon 34 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik performans gösteren Issiar Dia transferinin 1-2 güne netleşmesi bekleniyor.

Dia'nın Nancy ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

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Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
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