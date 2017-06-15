Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getiren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya ekibi bu kapsamda daha önce Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Issiar Dia ile görüşüyor. Bu sezon Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen Senegalli futbolcu ile anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Nancy ile bu sezon 34 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik performans gösteren Issiar Dia transferinin 1-2 güne netleşmesi bekleniyor.

Dia'nın Nancy ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

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