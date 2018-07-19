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İspanyollar bombayı patlattı! Emre Mor Süper Lig devine

Kadrosuna yaptığı genç oyuncu transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin bonservisi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u istediği iddia edildi.

İspanyollar bombayı patlattı! Emre Mor Süper Lig devine

İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü. Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.

İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti.

EMRE MOR'UN BONSERVİS BEDELİ VE PERFORMANSI

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Dortmund'dan Celta Vigo'ya da 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Celta Vigo'daki ilk sezonunda inişli çıkışlı performans sergileyen Emre Mor, 25 maçta forma giyebildi. Emre Mor, bu maçlarda takımına 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon disiplinsiz davranışları sebep gösterilerek iki kez kadro dışı bırakılmıştı. Emre Mor'un menajeri de transfer söylentileri hakkında konuştu. Radio Marca'daki yayında Köln iddiasını yalanlayan menajer Fenerbahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.

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