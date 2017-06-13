İspanyol futbolcu Galatasarayı takibe aldı

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.

İspanyol futbolcu Galatasarayı takibe aldı

La Liga'da yıllık yaklaşık olarak 200 bin Euro ücretle forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı ekipten yıllık 1 milyon Euro'luk bir teklif almıştı.

Juanfran'ın bu teklifi hiç düşünmeden kabul ettiği öğrenildi.

Öte yandan Deportivo'nun İspanyol futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!


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Brumada sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
Galatasaraydan Sabriye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na, bu zamana kadar kulübe kattıkları için teşekkür mesajı yayınladı.
İspanyol futbolcu Galatasarayı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Galatasaraydan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sol bek için Clichy ile temaslarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki de İspanya’da buldu. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki başarılı futbolcu Juanfran ve kulübü Deportivo ile temas kuruldu.
Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

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Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

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GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM

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Sinan Gümüşte flaş gelişme!

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Yönetimin göndermek istediği yıldız 'kalıyorum' dedi!

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Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

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Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

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Bruma 5 yıllık imzayı attı!

Bruma 5 yıllık imzayı attı!

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Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?

"Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, sabah tesislerdeki profesyonellere takılarak, “Sözleşmem bitti ama neden idmana çıkıyorum?” esprisini yaptı....