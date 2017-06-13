İspanyol futbolcu Galatasarayı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.

La Liga'da yıllık yaklaşık olarak 200 bin Euro ücretle forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı ekipten yıllık 1 milyon Euro'luk bir teklif almıştı.

Juanfran'ın bu teklifi hiç düşünmeden kabul ettiği öğrenildi.

Öte yandan Deportivo'nun İspanyol futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.