Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
Yasin hakkında karar verildi!

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Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

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İsmail Köybaşı'na sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı ve hatta kupa maçlarına kaptan olarak çıkarttığı İsmail Köybaşı’na talip çıktı.

İsmail Köybaşına sürpriz talip!

Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı çok fazla barışmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan İsmail Köybaşı için önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor talip oldu.

Karadeniz ekibi, milli sol bek için Kanarya’ya 1.5 milyon Euro’luk teklif sunarken Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali ile sözleşme yenilemeye yakın olduğu için bu teklife sıcak bakıyor. Trabzonspor’a bu transfer için onay vermeyi planlayan Kanarya, böylece sol bek için Clichy’yi almayı ve bu bölgede şişme olmamasını hedefliyor. İsmail Köybaşı Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 27 resmi maçta forma giyerken 2 de gol atmıştı.

Trabzonspor'a genç stoper!

Trabzonspor'a genç stoper!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

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Şimdi imza zamanı!

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İsmail Köybaşına sürpriz talip!

İsmail Köybaşı'na sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı ve hatta kupa maçlarına kaptan olarak çıkarttığı İsmail Köybaşı’na talip çıktı.
Trabzonspora genç stoper!

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Kadıköyde kazanan yok: 1-1

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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Arena'da 1-1 berabere kaldı.
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