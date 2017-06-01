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İşler karıştı! Kim, kaç ön eleme oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nı Konyaspor'un kazanması ile Antalyaspor'un Avrupa şansı kalmazken Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra ön eleme oynayacak.

İşler karıştı! Kim, kaç ön eleme oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam 21.30'da Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Penaltılara giden karşılaşmada kupayı Konyaspor aldı. Konyaspor'un kupayı alması Antalyaspor'un Avrupa hayallerine son verdi.

Atiker Konyaspor'un kupayı kazanması ile Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu durumdan olumsuz etkilendi. 3.'lük 4.'lük mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kupayı Başakşehir kazansaydı daha az ön eleme oynayacaktı.

Kupayı Konyaspor kazanınca ise ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Kupası'nda 2 ön eleme oynayacak. Ligi 4. bitiren takım ise  UEFA Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.

İşte bu 3 takımın sonuca göre Avrupa'ya gidiş senaryoları:

FENERBAHÇE

Başakşehir kupayı kazansaydı

- Fenerbahçe, son haftada kazanırsa ligi 3. sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

- Fenerbahçe puan kaybeder, Galatasaray da 3 puanı alırsa, sarı lacivertliler ligi 4. sırada bitireceği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. O maçlar da 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Atiker Konyaspor kazanınca

- Fenerbahçe, 3. sırada ligi bitirirse UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön elemeye katılacak.

- Eğer sarı lacivertliler 4. sırada ligi tamamlarsa 13-20 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turundan Avrupa Ligi'nde katılacak.

GALATASARAY

Başakşehir kazansaydı;

- Galatasaray, Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.

- Sarı kırmızılılar 4. bitirirse 3. ön elemeden UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Atiker Konyaspor kazanınca;

- Cim Bom, ligi 3. sırada tamamlarsa 27 Temmuz - 3 Ağustos arasında oynanacak 3. ön eleme turunda Avrupa Ligi'nde olacak.

- Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi 4. sırada bitirirse 13-20 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turunda Kupa 2'de olacak.

ANTALYASPOR

Başakşehir kupayı kazansaydı;

- Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirdiği için 2. ön elemeden Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Atiker Konyaspor kupayı kazanınca;

- Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyecek.

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