Islaya güle güle! İşte yeni sağ bek

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İsla'nın yerine, Lyon'da oynayan Rafael gündeme alındı.

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertli takıma sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio İsla'nın yerine Brezilyalı sağ bek geliyor. Fransız basını Fenerbahçe'nin Lyon'un 27 yaşındaki sağ beki Rafael'i istediğini yazdı. Lyon'un sağ bek için Leo Dubois'le anlaştığı ve 1 yıllık kontratı kalan Rafael'i uygun bir bedele bırakacağı konuşuluyor.

Kariyerine Fluminense'de başlayan Rafael, daha sonra 7 sezon Manchester United forması giydi. 2015 - 2016 sezonunun başında Lyon'a transfer olan yıldız isim 3 sezondur bu takımın formasını giyiyor. Rafael, bu sezon Lyon formasıyla 29 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Sabah