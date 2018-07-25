İpler iyice gerildi! Gomis 4.5 milyon euro ücret istiyor

Galatasaray ile Bafetimbi Gomis arasındaki ipler iyice gerildi. Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, yıllık ücretinin net 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.

Sezon biter bitmez mevcut sözleşmesine zam isteyen ancak talebi kabul edilmeyince İsviçre kampında bu yüzden mutsuz görünen Fransız forvetin, 2 sene için sarı-kırmızılılardan net 9 milyon euro istediği belirlendi.

Sarı-kırmızılılar 3 milyon 350 bin euro olan senelik ücretine ciddi bir zam talep eden Bafetimbi Gomis’e olumsuz yanıt verdi. 33 yaşındaki futbolcuyu ciddi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarma kararı alan yönetim satış rakamını 10 milyon euro olarak belirledi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler bunun üzerine geçtiğimiz günlerde futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temas kurarak, “Madem Çin’den, Arabistan’tan çok iyi teklifler alıyor. Gomis bunları değerlendirmekte özgür. Ama bu teklifler neden bize de gelmiyor?” çıkışını yapmıştı. Bu durum Galatasaray cephesinde Gomis’e ücret konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği şeklinde yorumlanmıştı.

İsviçre’de mutsuz ve isteksiz görünen Gomis’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray’a transfer olurken 3 milyon 350 bin euroluk garanti ücretinin yanı sıra imza parası olarak 2.5 milyon euro alan Gomis, şampiyonluk primi olarak ise 200 bin euroyu cebine koymuştu. Gomis ayrıca puan primi olarak da 375 bin euro kazanmıştı. Bu ağır fatura karşısında yeni bir zammı uygun bulmayan sarı-kırmızılılar Gomis’e teklif gelmesi halinde satma kararı aldı. Satış için belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

0.87 gol ortalaması

Bafetimbi Gomis Süper Lig’de forma giydiği 33 maçta 29 gol atarken maç başına 0,87 gol ortalaması tutturdu. Fransız forvet kupada ise oynadığı 5 maçta 3 gol atmıştı. Bu rakamlar aynı zamanda kendisinin en golcü sezonu rekorunu kırmasını sağladı.

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