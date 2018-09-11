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3 yıllık imzayı attı

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Rizespor'a Ukraynalı golcü

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Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

İpler iyice gerildi: "Ben yokken hoş olmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "UEFA Elit Antrenörler Semineri" için İsviçre'ye gitti, Fikret Orman o yokken yardımcılarıyla toplantı yaptı. Ligde üst üste gelen kötü sonuçları sordu, deneyimli hocayla başkan arasındaki ipler gerildi.

İpler iyice gerildi: Ben yokken hoş olmadı

Beşiktaş'ta daha önce de başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasındaki gerilimler sıkça konuşulmuştu. Bu sorunların genellikler transfer anlaşmazlıklarına dayalı olduğu iddia edilmişti. Ancak, bu kez ikilinin arası başka bir durumdan ötürü gergin.

O soğukluğun sebebi ise Orman'ın yaptığı bir toplantı. Kartal'ın patronunun, Güneş'in Elit Antrenörler Semineri için İsviçre'de olduğu sırada yardımcı antrenörlerle toplantı yapması Beşiktaş'ın kurmayları arasında buz gibi bir hava estirdi.

"BEN YOKKEN BÖYLE BİR TOPLANTI HOŞ DEĞİL"

Gelişmeleri haber alan Şenol Güneş'in, "Ben yokken böyle bir toplantı yapılması hiç hoş değil." dediği öğrenilirken, artık Beşiktaş kulislerindeki rüzgarların daha sert estiği belirtildi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonraki adresini açıkladı

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonraki adresini açıkladı

Yıldız futbolcu 2+1 yıllık imzayı atıyor

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor


 

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İpler iyice gerildi: Ben yokken hoş olmadı

İpler iyice gerildi: "Ben yokken hoş olmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "UEFA Elit Antrenörler Semineri" için İsviçre'ye gitti, Fikret Orman o yokken yardımcılarıyla toplantı yaptı. Ligde üst üste gelen kötü sonuçları sordu, deneyimli hocayla başkan arasındaki ipler gerildi.
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