İpler iyice gerildi: "Ben yokken hoş olmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "UEFA Elit Antrenörler Semineri" için İsviçre'ye gitti, Fikret Orman o yokken yardımcılarıyla toplantı yaptı. Ligde üst üste gelen kötü sonuçları sordu, deneyimli hocayla başkan arasındaki ipler gerildi.

Beşiktaş'ta daha önce de başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasındaki gerilimler sıkça konuşulmuştu. Bu sorunların genellikler transfer anlaşmazlıklarına dayalı olduğu iddia edilmişti. Ancak, bu kez ikilinin arası başka bir durumdan ötürü gergin.

O soğukluğun sebebi ise Orman'ın yaptığı bir toplantı. Kartal'ın patronunun, Güneş'in Elit Antrenörler Semineri için İsviçre'de olduğu sırada yardımcı antrenörlerle toplantı yapması Beşiktaş'ın kurmayları arasında buz gibi bir hava estirdi.

"BEN YOKKEN BÖYLE BİR TOPLANTI HOŞ DEĞİL"

Gelişmeleri haber alan Şenol Güneş'in, "Ben yokken böyle bir toplantı yapılması hiç hoş değil." dediği öğrenilirken, artık Beşiktaş kulislerindeki rüzgarların daha sert estiği belirtildi.

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