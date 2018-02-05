"İntikam alır gibi, siz kimsiniz diyen bir hakem"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Kocaman, hakem Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştirirken, "Her şey çok güzel giderken, olmayan bir faul ve kalemizde golü gördük. Bu kadar pozisyon, doğru oyun, iyi oyun, sonra da yeteri kadar gol atamazsan sonuçta kaçınılmaz son geliyor. Bu sene kaçıncı oldu, saya saya tekrarlamaktan bıktım artık." Dedi.

Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum artık. Bu sezona damga vurdu. Sağdan soldan savunma arkası geçişleri doğru bir şekilde yapmaya başladık. İki tane direkten dönen top. Bir yerleşim hatasından kaynaklanan duran toptan, karşı atak ve sezon klasiği halinde kalemizde gördük topu. İkinci yarı golle başladık, Çok güzel gol attı Alper. Öne geçmeyi de başardık. Her şey çok güzel giderken, olmayan bir faul ve kalemizde golü gördük. Bu kadar pozisyon, doğru oyun, iyi oyun, sonra da yeteri kadar atamazsan sonuçta kaçınılmaz son geliyor. Bu sene kaçıncı oldu artık, saya saya tekrarlamaktan bıktım artık."

"Mete Kalkavan'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma"

"Hakem tarafını da söylemek lazım. Giresunspor maçında da söylemiştim. Maç boyunca 1. dakikadan itibaren, sakatlık bahanesi mi diyelim bilmiyorum ama Gençlerbirliği bunu kullanacak zaten. Ben hakem tarafından söylüyorum. Hakemlere söylüyoruz bu kasıtlı, ritimi düşürmek için yapılıyor ama anlatamıyoruz. Açıkçası Giresunspor maçındaki hakem, bir önceki maçın intikamını alıyor demeyelim ama, daha 1. dakikada sarı kart gösterdi Oğuz'a. Bu işi bu tarafa getirmek niyetinde değilim ama bunları söylemek zorundayım. Mete Kalkavan'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma. Tebrik ediyorum, bunu yapsınlar, ezdirmesinler ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar. Maçı belli bir yerden belli bir yere çevirebiliyorlar. İkinci golde de olmayan bir faul ile beraberlik geldi."

"Medipol Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da sahalarında yenmemiz gerekiyor"

"Çok değerli 2 puan yitirdik. Bu saatten sonra Medipol Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da sahalarında yenmemiz gerekiyor. Sahada bunu başaracak gücümüz var. Başakşehir'i de saha içi organizasyonlarımızla yenecek güçteyiz ama sonrasını göreceğiz."

Aykut Kocaman'ın basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı deplasmanda mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi.

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'yle sahalarında 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, şöyle konuştu:

"Uzun söylenecek bir şey yok. Sezona damga vuran olayları yaşadık. Kazanmamız gerekiyordu. Maçın son bölümündeki o doldur boşalt haline kadar aynı anlayışla oynadık. Yine sezona damga vuran rakibin pozisyona girmesine gerek kalmadan yediğimi 2 golle 2 puan yitirdik. Oyuncular çaba gösterdi. Beceri içeri atmak kadar yememek de. Çuvaldızı kendimize batıralım. Sorumluluk bütün takıma ait."

Takımına güvendiğini vurgulayan Kocaman, "Yapmamız gereken tek şey her şeye rağmen Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek. Bu şekilde yarışta varlığımızı sürdürebiliriz. Saha içinde güç dengeleri açısından Beşiktaş ve Başakşehir kadar iyiyiz. Onları orada yenecek güce de sahibiz. Nasıl olacağını hep beraber göreceğiz." dedi.

"İntikam alır gibi, siz kimsiniz diyen bir hakem"

Aykut Kocaman, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Akın Çorap Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamaları hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Fotoğraf çok net. Geçen hafta rakibin net kırmızı kartı verilmiyor. 3 gün sonra Giresun deplasmanında şikayet ettik, böyle olmamalı diye. Sanki intikam alır gibi, siz kimsiniz diyen bir hakem. Haklı da gözüküyor. Benim için önemli olan beden dili. Hakem penaltı, ofsayt kaçırabilir ama sahada okuduğumuz beden dili benim açımda çok değerli. 'Siz kimsiniz?', diye bir meydan okumaydı. 20. dakikadaki pozisyon net kırmızı karttı. Bizim maçlarda hakemlerin gözüne perde iniyor."

Formsuz hakemlerin Fenerbahçe maçlarına denk geldiğini savunan Kocaman, "Meydan okumayla ilgili gözüken şey ortada. Bu meydan okumayı yapsınlar, buna ihtiyacımız var. Bu meydan okumayı Türkiye'nin her yerindeki statta yapsınlar. O zaman başımızın üstünde yerleri var. Şunu atlamayalım. Fenerbahçe'nin sadece bu döneminde değil, geçen sezon da önceki sezon da buna yakın hatalar vardı." diye konuştu.

"Artık cüretkar değil daha usturuplular"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki ilk döneminde de benzer sıkıntılar yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"İlk dönemimde bunu yapanlar son derece cüretkardı. Dönemin kazançlı takımı da belliydi. Bu dönem de gözlemlediğim şu, artık cüretkarca değil daha usturuplu yapıyorlar. Skor ne olursa olsun mücadele devam etmeli. Mücadeleyi bırakınca yenilirsiniz. Tabii ki sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadarın içinde Başakşehir deplasmanı ve hemen arkasından Beşiktaş deplasmanı var. Bakalım ne olacak."

Asıl sorunun 16. hafta oynadıkları Kardemir Karabükspor maçından sonra başladığını vurgulayan Kocaman, "Doğru grubu bulduktan sonra ilk zedelenmemiz Konya deplasmanı oldu. Olay bugünkü ayağa basmalar gibi değildi. Karabükspor maçında ceza sınırındaki oyuncularımız hep aynı gerekçeden sarı kart görmüşlerdi. Kazanan takımın bozulduğu yer orası oldu. Hasan Ali de bugün ceza sınırındaydı ama hakem kaçırdı bunu aslında." ifadelerini kullandı.

Sakatlar hakkında bilgi

Aykut Kocaman, sakat futbolcular hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Janssen daha uzun sürecek. Skrtel'in yetişmesi yüzde 50 gibi duruyor. Neto ve Şener dönecek. İsmail dünkü ter antrenmanında sakatlandı. Giuliano, Başakşehir için umutlu değil ama Alanyaspor ve Beşiktaş maçları için bakacağız. Mehmet Ekici yok. Sakatlığı düzelmedi. Onu bekliyoruz. Fenerbahçe'yi öldürme, güldürme durumunun yanında bu sakatlıklar da canımızı acıtıyor."

Aykut Kocaman, genç takımda oynayan bir stoperin sakatlıklar varken forma giyip giyemeceğiyle ilgili soruya ise, "Şu anki seviye o seviye değil. Pozisyon itibarıyla merkez forvet ile stoper arasında ciddi farklar var. Biz sonuçta saha içi organizasyonuyla herkesi her yerde yenecek güce sahibiz." cevabını verdi.

PFDK'ya sevk edilmesi

Aykut Kocaman, Akın Çorap Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben o söylememi 'vazgeçtim' anlamında söylemedim. Fazlasını söylemenin de anlamı yok. Bizim futbol dünyamız için söylüyorum, her şey alenen ortada, körler sağırlar birbirini ağırlar. PFDK şunu yaptı herhalde, 'biz şampiyon olamayız.' dememi manidar buldular. Onları da rahatlatan cümleydi belki de."

Aykut Kocaman, devre arası kampına götürülmeyen ancak ara transfer döneminde transfer yapamayan Ozan Tufan'la ilgili ise şunları kaydetti:

"Kişisel olarak kimseyi cezalandırma gibi bir düşüncem yok. Bireysel anlamda bakıldığında Fenerbahçe'nin menfaatlerine zarar gelsin istemem. Ozan'ı özellikle kadroya almayarak daha net karar vermesini sağladım. Transfer dönemi bitti. Önümüzdeki günlerde değerlendirme yapacağız. Olumlu mu olur, olumsuz mu, bilemem."