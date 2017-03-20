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Inter resmen açıkladı! Kjaer...

İnter'in Sportif Direktörü Piero Ausilio, stoper transferi yapmayacaklarını açıklayarak Simon Kjaer söylentilerine son noktayı koydu.

Inter resmen açıkladı! Kjaer...

Sarı-lacivertliler, UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği transferde kaynağı oyuncu satarak oluşturmak zorunda. Bunun için de en değerli ismi olan Simon Kjaer'i iyi bir teklife göndermeyi düşünüyordu. Ancak takım için ruhunu ortaya koyan isimlerden biri olan Danimarkalı futbolcunun kalmasından yana karar verildi. İdareciler yapacakları doğru hamlelerle hem ligde hem Avrupa'da zirveye oynayacak bir takım oluşturacaklarını söylediler. Kjaer de İstanbul'da mutlu olduğunu ifade ederek kariyerine Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini belirtti. Ancak yine de Avrupa devlerinden 15 milyon euro'yu aşan teklifler gelirse çıkış kapısı açık.

İNTER: STOPER ALMAYACAĞIZ

İtalyan basını, Simon Kjaer'in adını İnter ile birlikte anıyordu. Ancak İtalyan devinin Sportif Direktörü Piero Ausilio "Yaz döneminde bek pozisyonuna takviye yapacağız. Takımı gençleştireceğiz. Stoper pozisyonuna transfer yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

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