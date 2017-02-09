Inter isyan etti! Dev protesto...

Türkiye'de yoğun şekilde tartışılan hakem kararlarının ardından İtalya'da da hakemlere büyük tepki var.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir - Galatasaray ve Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelelerinin ardından iki maçın hakemleri ciddi şekilde eleştirilirken, Süper Lig'de de neredeyse her hafta hakem tartışmaları spor programlarının ana konusu oluyor.

Şimdi de İtalya... Beyaz mendil protestosu...

İtalyan La Gazetta Dello Sport'ta yer alan habere göre ise, hakem yönetimlerinden İtalyan takımları ve futbolseverler de memnun değil. Bu hafta evinde Empoli'yi ağırlayacak olan Inter'de taraftarlar beyaz mendillerle hakemleri protesto edecek.

Hedefte Nicola Rizzoli

Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadelede Inter taraftarları, geçtiğimiz hafta Juventus'a deplasmanda kaybettikleri maçın sebebi olarak gördükleri tecrübeli hakem Nicola Rizzoli'yi protesto edecekler.

O maçta ne olmuştu?

"İtalya derbisi" olarak adlandırılan Juventus - Inter maçında, konuk ekip Inter'in penaltı beklediği iki pozisyonda Rizzoli 'devam' demiş, Mavi Siyahlılar'ın frikik kullandığı bir pozisyonda ise Juventus'un savunmacısı Chiellini ters bir pas verip, Icardi'yi golle burun buruna getirmiş ancak hakem Rizzoli burada da frikiğin tekrar edilmesine hükmetmişti.

Maçın son dakikalarında ise Inter'li Ivan Perisic, ortam gerilince Rizzoli tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Bu mağlubiyetin ardından Inter'in 7 maçlık kazanma serisi sona ermişti.