Iniestanın yeni takımı resmen açıklandı

Lukas Podolski'nin de forma giydiği Japon ekibi Vissel Kobe, Andres Iniesta'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Podolski'nin de forma giydiği Japon ekibi Vissel Kobe, Andres Iniesta'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Çağımızın en önemli futbolcularından biri olan Andres Iniesta'nın yeni takımı belli oldu. 12 yaşındayken altyapıdan adım attığı Barcelona'ya geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde veda eden yıldız futbolcu, yeni adresini dünyanın öbür ucu şeklinde açıkladı.