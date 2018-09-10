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İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

Habere göre, son dönemde Londra ekibinin yeni teknik adamı Unai Emery ile arası iyi olmayan Mesut takımdan ayrılmak istiyor ancak Arsenal de yıldız oyuncuyu kolay kolay bırakmayacak. 4 haftası geride kalan Premier Lig'de 3. haftadaki West Ham karşılaşmasında maç kadrosunda olmayan Mesut'un, hafta içi antrenmanda kadroda olmayacağını öğrendiği ve bunun üzerine saha içinde Unai Emery ile ağız dalaşına girdiği İngiliz medyasında yer almıştı.

Kulüp yetkilileri ise Mesut'un sürekli konuşulan bir futbolcu olması sebebiyle böyle haberlerin çıkarıldığını ve yıldız ismin hasta olduğu için o maçın kadrosunda olmadığını belirtmişlerdi.

Mesut bir hafta sonraki Cardiff City maçıyla ilk 11'e dönmüş ve 84 dakika sahada kalmıştı.

Unai Emery'nin ayrıca Mesut'u orta sahanın birçok bölgesinde oynatmak istediği ancak Türk asıllı Alman oyuncunun buna pek sıcak bakmadığı da İngiliz medyasında yer alan haberlerdendi.

Fenerbahçe'nin tüm bu karmaşadan yararlanarak Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Sarı Lacivertliler için bu transferin pek de kolay olmadığı ortada.

Başkan Ali Koç'un Mesut Özil'i Fenerbahçe kadrosunda görmek istediği biliniyor ancak ekonomik şartlar bu transferin önünde büyük bir engel... Koç'un yarın akşam kulüp kanalında son durumla ilgili taraftarı bilgilendirmesi bekleniyor.

Koç, FB TV'de son katıldığı programda kulübün borcunun 621 milyon euro olduğunu belirtmiş, eski başkan Aziz Yıldırım ise borcun 429 milyon euro olduğunu söylemişti.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona erecek Mesut için Arsenal'in bir bonservis bedeli istememesi neredeyse imkansız.... Başarılı oyuncu aynı zamanda İngiltere'de vergiler düştükten sonra net olarak yıllık 7 milyon euro kazanıyor.

Mevcut şartlarda Fenerbahçe'nin Mesut'un maaşını ödemesi çok zor görünüyor.

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