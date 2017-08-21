İngilizler Fenerbahçenin yeni golcüsünü duyurdu

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü duyurdu
Transfer sezonu kapanmadan kadrosuna stoper başta olmak üzere birkaç takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe hakkında İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.
BBC'nin Afrika futbolu sorumlusu Oluwashina Okeleji, Fenerbahçe'nin Everton'dan Oumar Niasse'yi transfer etmek üzere olduğunu ileri sürdü.
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da da forma giyen Senegalli golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında 13,5 milyon sterlin karşılığında Lokomotiv Moskova'dan Everton'a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hull City'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 19 maçta 5 gole imza attı.
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