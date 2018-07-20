İngiliz devleri Cengiz Ünderin peşinde

Tottenham’ın, Roma’da parlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder’i transfer etmek için harekete geçtiği, Türk milli oyuncuyu Manchester City’nin de listesine aldığı öne sürüldü.

GEÇEN sezon başında Manchester City’nin almak istediği ancak Roma’nın devreye girip 13.4 milyon euroya Medipol Başakşehir’den kaptığı Cengiz Ünder, bu sezon da Avrupa’nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor. Manchester City’nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola’nın sürekli izlettiği Türk milli futbolcuyu Tottenham’ın transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

İngiliz basınına göre, Tottenham yöneticileri Cengiz’le ilgili titiz bir ön araştırma yaptıktan sonra genç yıldızın transferi için Roma’nın kapısını çaldı. Cengiz için fiyat soran İngiliz kulübüne Roma’nın ise “Bonservisi 35 milyon euro” diye cevap verdiği iddia edildi. Tottenham’ın bu fiyatı indirmek için uğraştığı vurgulandı. Bu girişimini öğrenen Manchester City’nin de devreye girmeye hazırlandığı kaydedildi.

SÖZ HAKKI ROMA KULÜBÜ’NÜN

Tottenham’ın kendisi için yaptığı teklifle ilgili bir bilgisi olmadığını belirten Cengiz Ünder, “Ben Roma’nın sözleşmeli oyuncusuyum. 4 yıl daha mukavelem var. Benim söz hakkım yok. Konuşma olmuşsa kulübüm Roma ile olmuştur” dedi. Roma Sportif Direktörü Monchi ise “Her futbolcumuza olduğu gibi Cengiz Ünder için de teklifler geliyor. Değerini bulan her futbolcu, kendisi de isterse satılabilir” diye konuştu.

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